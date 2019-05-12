ОБСЄ закликає активніше вирішувати Придністровський конфлікт



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За два останні роки Кишинів і Тирасполь провели понад 100 нарад експертних робочих груп

Спеціальний представник ОБСЄ з Придністровського врегулювання, Франко Фраттіні закликав Кишинів і Тирасполь активізувати зусилля для врегулювання конфлікту.

Про це повідомляє місія ОБСЄ за підсумками дводенного візиту Фраттіні до Молдови.

«За останні два роки Кишинів і Тирасполь досягли великих успіхів у реалізації політики «малих кроків». Я закликав обидві сторони продовжувати цей курс у дусі діалогу і взаємного співробітництва, незалежно від внутрішньополітичних процесів. Процес врегулювання - це те, чого чекають люди на обох берегах Дністра, і необхідно використовувати всі ресурси для його продовження на всіх рівнях», - зазначив Фраттіні.

За його словами, за два останні роки Кишинів і Тирасполь провели понад 100 нарад експертних робочих груп, у ході яких були знайдені практичні рішення багатьох проблем, що не розглядалися десятиліттями. Це поліпшило повсякденне життя студентів, учителів, фермерів і підприємців на обох берегах Дністра.

«Сторони запевнили, що будуть підтримувати інтенсивний темп переговорів і нарощувати свої зусилля на рівні експертних робочих груп і політичних представників у переговорному процесі, аби знайти рішення пріоритетних питань, що залишилися, як з «пакету Берлін-плюс», так і поза його межами», - підкреслив Фраттіні.

Посол звернув особливу увагу на те, що процес урегулювання посідає важливе місце в порядку денному Словацького головування в ОБСЄ, яке продовжить надавати підтримку сторонам для досягнення стійкого і мирного врегулювання на основі територіальної цілісності й суверенітету Молдови з наданням Придністров'ю особливого статусу.

Це перша в 2019 році поїздка Франко Фраттіні в Молдову як спеціального представника Словацького головування в ОБСЄ.

Дипломат зустрівся з координатором правлячої коаліції Владом Плахотнюком і політичним представником від РМ на переговорах щодо Придністровського врегулювання Кристиною Лєснік, а також із лідером невизнаного Придністров'я Вадимом Красносельським і політичним представником від Придністров'я Віталієм Ігнатьєвим.