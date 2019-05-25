ОБСЄ заявляє про збільшення кількості обстрілів на Донбасі



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23 травня місія ОБСЄ зафіксувала 310 вибухів, що вдвічі більше, ніж добою раніше

Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) в Україні констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях.

Про це йдеться у звіті місії.

«В Донецькій області місія ОБСЄ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши при цьому більше вибухів (близько 240), порівняно з попереднім звітним періодом (приблизно 130 вибухів)» - зазначається у звіті.

У Луганській області місія констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, у тому числі близько 70 вибухів, в порівнянні з попереднім звітним періодом (близько 15 вибухів).

У той же час, місія ОБСЄ зазначила спокійну обстановку в південній частині Херсонської області.

Нагадаємо, 19 травня, перебуваючи у 400 м на північ від ділянки розведення в районі Золотого, спостерігачі спеціальної моніторингової місії чули два вибухи невідомого походження.