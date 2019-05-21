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    На Луганщині поруч з патрулем СММ ОБСЄ пролунали вибухи

    • Розсилка
    На Луганщині поруч з патрулем СММ ОБСЄ пролунали вибухи
    Скріншот: TVi.UA

    Визначити тип озброєння, яке застосували, та з’ясувати, чи були вибухи розривами снарядів або вихідним вогнем, було неможливо, тому спостерігачі негайно покинули район

    У неділю, 19 травня, перебуваючи у 400 м на північ від ділянки розведення в районі Золотого, спостерігачі спеціальної моніторингової місії чули два вибухи невідомого походження. Про це повідомляє прес-служба СММ ОБСЄ.

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    «У неділю, 19 травня, перебуваючи в 400 м на північ від ділянки розведення в районі Золотого, спостерігачі чули 2 вибухи невизначеного походження на відстані приблизно 100 м до схід-південний-схід від своєї позиції, що слідували незабаром за 8 вибухами орієнтовно у 2-3 км на схід», - йдеться в повідомленні.

    Проте визначити тип озброєння, яке застосували, та з’ясувати, чи були вибухи розривами снарядів або вихідним вогнем, було неможливо. Тому спостерігачі негайно покинули район.

    Як повідомлялось, Збройні формування Російської Федерації за минулу добу 10 разів порушили режим припинення вогню, з них чотири рази – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм.

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