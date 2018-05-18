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    Обстріл Троїцька: від травм помер ще один мирний мешканець

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    Обстріл почався уночі
    Обстріл почався уночі

    У лікарні від травм померла жінка

    Поранена під час обстрілу бойовиками Троїцького жінка померла у лікарні. Про це повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський на своїй сторінці у Facebook.

    «9:00. Щойно стало відомо, що жінка померла у лікарні. Царство їй Небесне», - написав він.

    Жебрівський додав, що «рашисти» у селищі Троїцьке обстріляли будинки місцевих жителів та вбили 13-річного хлопчика і його тата, тяжко поранили маму, зазнав поранень у ногу і старший брат.

    Родина живе у Миронівському, але приїхала на дачу в Троїцьке. Вночі почався обстріл, усі спустилися у підвал і просиділи там тривалий час. Коли думали, що небезпека минула, вийшли з підвалу, як раптом прилетів останній снаряд. Його уламками і була поранена сім'я.

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