Загострення на Донбасі: семеро поранених бійців та двоє загиблих мирних мешканців

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Вчора бойовики 60 разів порушили режим припинення вогню, сьогодні вночі вже обстріляли з гармат Троїцьке

Впродовж минулої доби, 17 травня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася складною та контрольованою. Бойові дії тривали по всій лінії розмежування.

Про це йдеться у ранковому звіті прес-центру Об’єднаних сил.

Відмічається активізація противника в районах населених пунктів Новолуганське, Троїцьке, Світлодарськ, Зайцеве, Авдіївка, Опитне, Водяне. Російсько-окупаційні війська 60 разів порушили режим припинення вогню, з них 26 разів із застосуванням гармат та мінометів. Підрозділи Об’єднаних сил вели активну оборону та давали адекватну відповідь окупантам.

Під час бойових дій минулої доби, 17 травня, сім військовослужбовців Об’єднаних сил зазнали поранень. За даними розвідки, противнику нанесено втрат: шість окупантів знищено та одного поранено.

Сьогодні, 18 травня, близько другої години ночі окупанти відкрили вогонь зі 122-мм гармат по населеному пункту Троїцьке. Зафіксовано 15 розривів артилерійських снарядів у житлових кварталах селища. За попередніми даними, двоє мирних мешканців Троїцького загинуло та двох поранено. На місце події прибули рятувальники та бригада медичної допомоги.

Також вчора пізно ввечері відбулась позапланова робоча зустріч командувача Об’єднаних сил генерал-лейтенанта Сергія Наєва з першим заступником голови СММ ОБСЄ Олександром Хугом.

«Під час відвертої та конструктивної розмови сторони обговорили загострення поточної ситуації в Донецькій та Луганській областях, застосування російсько-терористичними військами артилерії тощо», - резюмували у прес-центрі.

Як повідомляв «Главком», в ніч на п’ятницю стало відомо, що на Донбасі ліквідовано командира бригади бойовиків «ДНР».

До слова, Об’єднані сили взяли під контроль населений пункт Південне.