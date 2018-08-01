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    Обвинувачений у крадіжці втік із зали суду на Кіровоградщині

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    Обвинувачений у крадіжці втік із зали суду на Кіровоградщині

    Чоловіка впіймали під час спроби виїхати в сусідню область на попутному транспорті

    В Кіровоградській області 18-річний житель Новоукраїнського району втік з будівлі суду. Про це повідомляє прес-служба ГУ НП в Кіровоградській області.

    Згідно з інформацією правоохоронців, втікача, обвинуваченого в крадіжці і викраденні транспортного засобу, затримали співробітники Добровеличківського відділення поліції неподалік від дороги Кіровоград-Платоново. Уточнюється, що він планував втекти до сусідньої області, скориставшись попутним транспортом.

    На даний момент він перебуває під вартою. До інкримінованих йому кримінальних статей додалася ще одна – ч. 1 ст. 393 КК України, «Втеча з місця позбавлення волі або з-під варти».

    Раніше у Бердичеві з колонії втекли двоє засуджених.

    17 липня, з колонії на Одещині втекли засуджений за крадіжку Іван Запорожан, засуджений за проникнення в житло і крадіжку Владислав Куспіс, а також засуджений за зґвалтування неповнолітньої особи В'ячеслав Загорняк. Спочатку правоохоронцям вдалося спіймати двох засуджених із трьох, які втекли із Одеської виправної колонії. Третього втікача затримали 20 липня. 

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