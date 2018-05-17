Очільник Департаменту спецрозслідувань ГПУ розказав про напружені стосунки з Луценком



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Главком Керівник департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури України Сергій Горбатюк

На листи Луценко став відповідати після того, як Горбатюк почав писати через це скарги

Керівник департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури України Сергій Горбатюк розповів у інтерв’ю «Главкому» про те, що має непрості стосунки із своїм начальником – Генпрокурором Юрієм Луценком. Зокрема, як зазначив прокурор, Луценко його у рробочих справах не приймає приблизно з вересня 2016 року.

«Після цього були хіба що дві-три зустрічі на нарадах в числі інших осіб, причому на одну я прийшов без запрошення. Ще один раз бачилися в Гаазі, ми літали туди разом (21 листопада 2016 року, - «Главком»). А так генпрокурор у ЗМІ оголосив, що не буде зі мною зустрічатися, і родинам Небесної сотні на зустрічі навіть це говорив. Бо Горбатюк ніби-то не сприймає його вказівок, критикує, їх не виконує. Але це не так. Він сам ухвалив рішення не зустрічатися і не спілкуватися зі мною. Також є ще один аргумент: Горбатюк постійно говорить про проблеми. Через це робочого спілкування не відбувається... Хіба що на його день народження із профільним заступником (Стрижевська, - «Главком») і керівниками підлеглих їй підрозділами зайшли привітати. Це тривало 5 хвилин. Певним чином порушуючи святковість, я зміг поставити лише одне робоче запитання: «Давайте щось робити з цими поправками Лозового, бо буде біда». І все», - розповів Горбатюк.

3 жовтня Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроект №6232 про внесення змін до низки кодексів, який запускає судову реформу. Серед них - скандальні поправки нардепа від Радикальної партії Андрія Лозового. «Поправки Лозового» зменшують строки слідства з років до місяців. Крім того, в новому КПК є зміни, у результаті яких по всій країні суди завалять клопотаннями з боку слідчих органів, змушених звертатися по додаткові дозволи для проведення експертиз.

Горбатюк також зауважив, що неробочі зустрічі взагалі виключені. «У мене немає з ним взагалі відносин. До березня 2017 року я ще робив спроби зустрітись з ним: приходив до приймальні генпрокурора, просив у його помічника про зустріч, залишав документи, записки. Однак це не давало результату. Я зрозумів: це просто небажання приймати мене. Тепер спілкуємося листуванням», - розповів прокурор.

Зазначимо, що на листи Юрій Луценко став відповідати не відразу. Лише після того, як Горбатюк почав писати через це скарги.

«Мовляв, чому ви собі дозволяєте не відповідати на звернення, він почав відповідати. Але на скарги, які подані у відповідності до вимог КПК України, він не відповідає у формі, яка передбачена КПК», - резюмував Горбатюк.