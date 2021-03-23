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    Один із засновників Twitter продав свій перший твіт за $2,9 млн

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    Джек Дорсі заявляв, що усі виручені кошти передасть благодійній організації GiveDirectly

    Один із засновників соцмережі Twitter Джек Дорсі продав свій перший твіт за 2,9 мільйона доларів. Допис продали через аукціон Valuables як невзаємозамінний токен (NFT).

    Твіт Дорсі придбав генеральний директор малайзійського стартапу Bridge Oracle Сіна Еставі

    Сам Дорсі заявляв, що усі виручені кошти передасть благодійній організації GiveDirectly.

    Невзаємозамінні токени використовуються для підтвердження факту володіння цифровими активами і можливості їх використання на декількох платформах. NFT наприклад використовують у криптомистецтві, колекціонуванні цифрових предметів та онлайн-іграх. Мистецтво стало одним з перших варіантів використання NFT і блокчейна в цілому, оскільки невзаємозамінні токени дозволяють забезпечити доказ достовірності та факту володіння цифровим мистецтвом.

    Теги: мистецтво Twitter аукціон
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