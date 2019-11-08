Один з найбільших багатіїв світу став професором українського вишу



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Ректор Національної музичної академії України Максим Тимошенко вручив диплом почесного професору вишу одному з найбагатших бізнесменів світу, китайському мільярдеру Джеку Ма Фото надане Національною музичною академією України

Джек Ма посідає 21 місце в рейтингу найбагатших людей світу за версією Forbes

Засновник групи компаній Alibaba Group, один з найбагатших бізнесменів світу, 55-річний Джек Ма став почесним професором Національної музичної академії України. Про рішення Вченої ради музичної академії під час урочистого прийому оголосив ректор навчального закладу Максим Тимошенко.

Як повідомляє «Главком», зустріч із китайським гостем відбулася за участю студентів консерваторії, які заспівали Джеку Ма Многая Літа. Як розповів «Главкому» Максим Тимошенко, Джек Ма походить з родини музикантів і є справжнім поціновувачем музичного мистецтва. За словами ректора музакадемії, ідея організувати зустрічі належать студенти академії.

Джек Ма напередодні виступив перед студентами Харківського національного університету. Фото: UA: Харків

Alibaba Group – одна з найбільших у світі груп компаній електронної комерції та найбільша в Китаї група компаній з торгівлі через інтернет. Була заснована у 1999 році у квартирі на той час небагатого китайського викладача з англійської мови Джека Ма разом із 17 компаньйонами у місті Ханчжоу. Назва Alibaba походить від імені одного з персонажів казок «Тисяча і одна ніч». Нині в Alibaba працює близько 60 тисяч співробітників.

10 вересня 2019 року стало відомо, що Джек Ма пішов з посади Alibaba. Замість нього компанію очолив Деніел Чжан. Цікаво, що Джек Ма не зовсім відійшов від справ, адже у нього залишилося 6,22% акцій Alibaba. Він також має довічне місце в Alibaba Partnership, куди входять високопоставлені менеджери групи компаній. Зараз у цій найбільшій китайській компанії (яка крім іншого, володіє торговим майданчиком AliExpress) ринкова капіталізація складає $460 млрд. Статок самого Джека Ма оцінюється в $41,8 млрд. У рейтингу найбагатших людей світу за версією Forbes Джек Ма посідає 21 місце.

Як повідомляв «Главком», напередодні Джек Ма прочитав лекцію студентам Харківського національного університету ім. Каразіна, а також завітав до Києва на Міжнародний економічний форум.

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