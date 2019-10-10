Одіозний суддя Ємельянов хотів звільнитися за власним бажанням, а не за статтею? Завадила Вища рада правосуддя



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Суддя Вищого господарського суду України Артур Ємельянов

Судді Вищого господарського суду закидають перешкоджання здійсненню судами правосуддя

Вища рада правосуддя зупинила розгляд питання щодо звільнення Артура Ємельянова з посади судді Вищого господарського суду України.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на онлайн трансляцію засідання від 10 жовтня.

Як повідомив голова ВРП Андрій Овсієнко, це рішення ухвалено з двома окремими думками.

Не голосував по цьому питанню член ВРП Ігор Фомін, який заявив самовідвід. За його словами, під час своєї адвокатської діяльності він «надавав поради» судді Ємельянову.

Доповідач і член ВРП Володимир Говоруха зазначив, що 10 вересня цього року суддя Артур Ємельянов направив до ВРП заяву про відставку.

Однак ще 3 червня 2018 року друга дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя ухвалила рішення притягнути до дисциплінарної відповідальності суддю Ємельянова та застосувати до нього дисциплінарне стягнення у вигляді подання про звільнення із займаної посади.

Скандальному судді закидали втручання протягом 2013-2014 років у процес здійснення судочинства, зокрема тиск на суддю господарського суду Києва Аллу Пригунову, вирішення конкретних судових справ, перешкоджання здійсненню судами правосуддя на визначених законом засадах, тиск на суддів шляхом спонукання, погроз, шантажу та іншого протиправного впливу.

У зв’язку із цим ще 16 січня 2019 року до Вищої ради правосуддя надійшло подання на звільнення Ємельянова з посади судді Вищого господарського суду України саме з підстав, які зафіксувала дисциплінарна палата. Проте ВРП ще не розглянула вказане подання.

По суті, через це і заблокувався нинішній розгляд питання щодо звільнення судді Ємельянова на підставі його заяви.

Нагадаємо, що у жовтні 2017 року журналісти «Схем» повідомили, що колишня дружина судді Вищого госпсуду Ємельянова Світлана володіє елітною нерухомістю у різних куточках світу. Згодом стало відомо, що Департамент спеціальних розслідувань ГПУ порушив кримінальне провадження щодо неї за статтею «легалізація доходів, здобутих злочинним шляхом».