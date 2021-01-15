Офіс генпрокурора лише з другої спроби відкрив справу щодо нардепа Іванчука

Наардеп Андрій Іванчук 5 листопада голосував за себе та за іншого депутата Ради

Справу відкрито через кнопкодавство депутата

Стосовно нардепа з групи Довіра Андрія Іванчука було відкрито кримінальну справу за кнопкодавство. При чому Офісу генпрокурора вдалося порушити процес лише з другої спроби. Про це в п'ятницю, 15 січня, повідомляє рух Чесно.

Згідно з листом, 4 січня заступника генпрокурора Романа Говда, який виконував на той момент обов’язки глави відомства, вніс до ЄРДР відповідні відомості.

Кримінальне провадження проти нардепа відкрили лише з другої спроби.

Раніше Чесно вже звертався з цього приводу до генерального прокурора Ірині Венедіктової, однак та заявила, що ніяких підстав для відкриття кримінального провадження немає. У свою чергу активісти у відповідь на це подали скаргу до суду і направили до Офісу генпрокурора повторну заяву.

Іванчука було викрито у голосуванні за чужою карткою у листопаді 2020 року. Він став другим нардепом після Владислава Поляка, який попався на кнопкодавстві вже після його криміналізації.

За кнопкодавство у Раді загрожує штраф у розмірі 51−85 тисяч гривень, проте його факт необхідно спочатку довести у суді.

Органом попереднього розслідування в таких провадженнях є Держбюро розслідувань, але внести відомості до ЄРДР, тобто дати старт слідству, може тільки генпрокурор.

Раніше Рада ввела кримінальну відповідальність за кнопкодавство, прийнявши законопроєкт №2148 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами України. Зокрема, документом встановлюється кримінальна відповідальність за вчинення народним депутатом будь-яким способом голосування на засіданні Ради замість іншого депутата ВР (неособисте голосування).