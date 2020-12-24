Офіс президента змінив заяву про «Велике будівництво» після критики експертів

Виявилося, що програму «Велике будівництво» назвали подією року 11,3% опитаних українців, а не 93%, як писав Офіс Зеленського

Офіс президента України змінив свою заяву від 23 грудня про сприйняття українцями проєкту «Великого будівництва» – замість «головної позитивної події» він став «однією з головних позитивних подій» 2020 року.

Попередня версія заяви містила твердження, що «Велике будівництво» вважають найкращою подією в Україні за рік «більшість респондентів (93%)».

«За уточненою інформацією від Фонду «Демократичні ініціативи», програму «Велике будівництво» назвали подією року 11,3% опитаних, з них 93% оцінили її як позитивну. «Велике будівництво» – єдиний з пунктів у рейтингу топ-5 подій року, який українці відзначили позитивно», – йдеться в заяві, зміненій 24 грудня.

Офіс президента вибачився за неточність. Зміни адміністрація президента внесла після того, як фонд розкритикував її за невірне цитування результатів свого дослідження.

«23 грудня комунікаційники Офісу президента, посилаючись на наше з КМІСом (Київським міжнародним інститутом соціології – ред.) опитування, зробили цілу «новину»: «Президентська ініціатива «Велике будівництво» стала головною позитивною подією 2020 року». Мовляв, «згідно з опитуванням, такої думки дотримується переважна більшість респондентів (93%)». Насправді цю ініціативу відзначило лише 11,3% (!) опитаних. А от вже з цих 11,3% позитивно її оцінили 93%», – пояснили соціологи.

Натомість результати дослідження, підкреслюють у фонді, виявляють, що більшість респондентів не назвали однозначно позитивних новин серед головних подій 2020 року. Фонд «Демократичні ініціативи» закликав коректно цитувати соціологічні дослідження.

Цю ситуацію вже прокоментував заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко. Він у коментарі LIGA.net заявив, що і в опитуваннях групи Рейтинг та КМІС, і в опитуванні Демініціатив більшість українців підтримує інфраструктурні ініціативи.

«Результати підтверджують, що «Велике будівництво» увійшло в ТОП-5 подій року (враховувалися як негативні, так і позитивні події). І саме президентська програма була визначена українцями як найбільш позитивна подія року. Не бачу ніяких протиріч», - заявив Тимошенко.

21 грудня Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва оприлюднив соціологічне дослідження, згідно з яким українці назвали політиком 2020 року президента Володимира Зеленського, він же очолив і народний рейтинг «невдах» року.

Ще одне соціологічне дослідження показало, що більшість українців вважає Зеленського головним розчаруванням 2020 року.