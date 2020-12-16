Зеленський став для українців головним розчаруванням року – опитування

Більшість українців назвали Володимира Зеленського головним розчаруванням 2020 року

Більшість українців вважає президента Володимира Зеленського головним розчаруванням 2020 року. Про це свідчить опитування центру Разумкова.

Зокрема, 42% опитаних назвали Зеленського розчаруванням 2020 року, а 20% – політиком року (хоча цей показник значно менший, ніж наприкінці минулого року, тоді політиком року президента назвали 46%).

Ще 10% опитаних розчаруванням року вважають п'ятого президента Петра Порошенка, по 2% опитаних розчаруванням року назвали лідера проросійської партії «ОПЗЖ» Віктора Медведчука, прем'єра Дмитра Шмигаля, лідерку «Батьківщини» Юлію Тимошенко, лідера «Радикальної партії» Олега Ляшка та екс-прем'єра Олексія Гончарука. Ще 1% опитаних головним розчаруванням року назвали екснардепа Святослава Вакарчука.

Про розчарування усіма політиками заявили 5% респондентів, а 17% не змогли в такій якості назвати нікого.

Опитування проводилось з 4 по 9 грудня 2020 року серед 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, окрім окупованого Криму та ОРДЛО. Похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Згідно з останнім опитуванням соціологічної групи Рейтинг, найбільший рейтинг довіри серед українців мав президент Володимир Зеленський, на другому місці знаходився міський голова Києва Віталій Кличко, на третьому - колишній глава уряду Володимир Гройсман.

Зокрема, станом на 30 листопада Зеленському довіряли 44% (в середині листопада 46%), не довіряли 53% (51%).