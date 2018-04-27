Охорона не пустила Бочковського на робоче місце

26 квітня Окружний адміністративний суд Києва скасував звільнення Сергія Бочковського з посади голови Державної служби з надзвичайних ситуацій

Поновленого рішенням суду на посаді голови Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергія Бочковського охорона не пускає на робоче місце. Про це повідомляє у п'ятницю «Укрінформ». Як повідомлялося, 26 квітня Окружний адміністративний суд Києва скасував звільнення Сергія Бочковського з посади голови ДСНС. Після оголошення рішення



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Фото: Укрінформ Сергій Бочковський

26 квітня Окружний адміністративний суд Києва скасував звільнення Сергія Бочковського з посади голови Державної служби з надзвичайних ситуацій

Поновленого рішенням суду на посаді голови Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергія Бочковського охорона не пускає на робоче місце.

Про це повідомляє у п'ятницю «Укрінформ».

Як повідомлялося, 26 квітня Окружний адміністративний суд Києва скасував звільнення Сергія Бочковського з посади голови ДСНС.

Після оголошення рішення суду речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко повідомив, що Сергій Бочковський, якого суд поновив на посаді голови Держслужби з надзвичайних ситуацій, перебуває у статусі звинувачуваного за трьома статтями Кримінального кодексу, серед яких - отримання хабара.

25 березня 2015 року на засіданні уряду у прямому ефірі затримали керівника Держслужби з надзвичайних ситуацій Сергія Бочковського та його заступника Василя Стоєцького.

Чиновникам зачитали обвинувачення, одягли на них наручники і вивели з зали.

Бочковському і Стоєцькому інкримінували організацівю корупційної схеми тендерної закупки паливно-мастильних матеріалів за завищеними цінами.







