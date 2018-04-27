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    Охорона не пустила Бочковського на робоче місце

    26 квітня Окружний адміністративний суд Києва скасував звільнення Сергія Бочковського з посади голови Державної служби з надзвичайних ситуацій
    Поновленого рішенням суду на посаді голови Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергія Бочковського охорона не пускає на робоче місце. Про це повідомляє у п'ятницю «Укрінформ». Як повідомлялося, 26 квітня Окружний адміністративний суд Києва скасував звільнення Сергія Бочковського з посади голови ДСНС. Після оголошення рішення
    • 27 Квiтня, 09:47
    • Розсилка
    Сергій Бочковський
    Фото: Укрінформ
    Сергій Бочковський

    26 квітня Окружний адміністративний суд Києва скасував звільнення Сергія Бочковського з посади голови Державної служби з надзвичайних ситуацій

    Поновленого рішенням суду на посаді голови Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергія Бочковського охорона не пускає на робоче місце.

    Про це повідомляє у п'ятницю «Укрінформ».

    Як повідомлялося, 26 квітня Окружний адміністративний суд Києва скасував звільнення Сергія Бочковського з посади голови ДСНС.

    Після оголошення рішення суду речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко повідомив, що Сергій Бочковський, якого суд поновив на посаді голови Держслужби з надзвичайних ситуацій, перебуває у статусі звинувачуваного за трьома статтями Кримінального кодексу, серед яких - отримання хабара.

    25 березня 2015 року на засіданні уряду у прямому ефірі затримали керівника Держслужби з надзвичайних ситуацій Сергія Бочковського та його заступника Василя Стоєцького.

    Чиновникам зачитали обвинувачення, одягли на них наручники і вивели з зали.

    Бочковському і Стоєцькому інкримінували організацівю корупційної схеми тендерної закупки паливно-мастильних матеріалів за завищеними цінами.



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