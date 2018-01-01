Окупаційна влада залишила Сімферополь без світла

Подачу електроенергії буде припинено з 08:00 до 17:00

В окупованому Росією Сімферополі в понеділок, 29 січня, за декількома адресами відключать подачу електроенергії через «проведення ремонтних робіт». Як повідомляє сайт російської адміністрації міста, подачу електроенергії буде припинено з 08:00 до 17:00. В адміністрації уточнили адреси, за якими очікується обмеження подачі



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Подачу електроенергії буде припинено з 08:00 до 17:00

В окупованому Росією Сімферополі в понеділок, 29 січня, за декількома адресами відключать подачу електроенергії через «проведення ремонтних робіт».

Як повідомляє сайт російської адміністрації міста, подачу електроенергії буде припинено з 08:00 до 17:00.

В адміністрації уточнили адреси, за якими очікується обмеження подачі електроенергії: вул. Беспалова, 31-33, вул. Ломоносова, 3-31, 14-44, вул. Первомайська, 10-20, 20а, 17а, 17-51, пров. Первомайський, 2-10, 10а, 3-11, вул. Київська, 115.

Раніше начальник міського відділення «Крименерго» Сергій Шаталін повідомив, що через похолодання Сімферополь перебував у стані енергодефіциту.

Підконтрольний Кремлю глава Криму Сергій Аксенов (Аксьонов) стверджував, що дефіцит електроенергії на півострові в осінньо-зимовий період покриють за рахунок промислових підприємств або комерційних об'єктів.

В анексованому Криму, неважаючи на заяву про запуск третьої нитки російського енергомосту навесні 2016 року, тривають відключення світла.

З грудня 2015 року до Криму перестала надходити електроенергія з материкової України через пошкодження електроопори в Херсонській області. Зараз Крим забезпечується за рахунок власної генерації, генераторних установок, привезених із сусідньої Росії, й енергомостом із російської Кубані.

Джерело: Крим.Реалії