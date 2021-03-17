Окупанти глушать безпілотники місії ОБСЄ на Донбасі

Російські окупанти протягом лютого-березня систематично створюють радіоперешкоди безпілотникам місії ОБСЄ

Збройні формування РФ на Донбасі здійснюють радіоелектронний вплив на безпілотні літальні апарати спостережної місії ОБСЄ. Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об’єднаних сил.

Так, під час виконання запланованого польоту вранці 14 березня патруль Місії перебував неподалік населеного пункту Степанівка, що за 54 км на північ від Донецька. Близько 12:00, пролітаючи над районами поблизу населеного пункту Петрівка, приблизно за 12 км від місцеположення команди СММ, апарат зазнав впливу перешкод сигналу, після чого о 12:09 спостерігачі СММ втратили контроль над його просторовим місцеположенням. Упродовж 20 хвилин члени патруля Місії безуспішно намагалися відновити зв’язок із літальним апаратом. Того ж дня, завдяки допомозі місцевого населення підконтрольної урядові України території, спостерігачам вдалося повернути БПЛА, який зазнав незначного пошкодження.

16 березня об 11:14 мав місце ще один інцидент із перешкоджання роботі літальних апаратів СММ ОБСЄ. Зокрема, здійснюючи запланований обліт поблизу населеного пункту Авдіївка, Донецької області, представники Місії вимушені були здійснити екстрену посадку БПЛА після того, як він зазнав перешкод РЕБ.

«Уважно вивчивши і співставивши зазначені випадки перешкоджання роботі літальних апаратів СММ та користуючись власними джерелами інформації, УС СЦКК дійшла висновку, що джерела радіоелектронного впливу, глушіння БПЛА знаходилися на тимчасово окупованій території та належали збройним формуванням РФ», – йдеться в повідомленні.

«Маючи значний радіус впливу, такі засоби РЕБ, як Р-330М1П «Діабазол» та Р-330Ж «Житєль» , що стоять на озброєнні збройних сил Російської Федерації, протягом лютого-березня поточного року систематично створюють радіоперешкоди БПЛА Місії з передмість тимчасово окупованих Горлівки та Єнакієва. Зазначені комплекси неодноразово фіксувалися БПЛА СММ на тимчасово окупованій території», – зазначили у штабі ООС

Метою зазначених дій окупантів є дискредитація підрозділів Збройних сил України та перешкоджання діяльності СММ ОБСЄ.

Як повідомлялося, днями проросійські бойовики обстріляли безпілотник спостерігачів ОБСЄ на Донбасі. Обстріл стався, коли безпілотник виконував запланований політ поблизу населеного пункту Сентянівка.