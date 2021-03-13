Бойовики на Донбасі стріляли в безпілотник місії ОБСЄ

Спостерігачі ОБСЄ зафіксували 17 пострілів зі стрілецької зброї в напрямку безпілотника

Проросійські бойовики обстріляли безпілотник спостерігачів ОБСЄ на Донбасі. Обстріл стався, коли безпілотник виконував запланований політ поблизу населеного пункту Сентянівка.

Про це повідомило командування операції Об'єднаних сил на сторінці у Facebook.

Спостерігачі зафіксували 17 пострілів зі стрілецької зброї в напрямку безпілотника. В той момент він пролітав приблизно за 900 м на північний схід від місцеположення патруля ОБСЄ, тому спостерігачам довелося посадити безпілотник та поїхати звідти.

Крім того, спостерігачі ОБСЄ поблизу блокпосту проросійських бойовиків в районі Золотого-5 в межах ділянки розведення сил зафіксували 7 контейнерів невизначеного походження. Бойовики відмовляються їх демонтувати.

Нагадаємо, з початку 12 березня проросійські бойовики 11 разів порушували перемир'я на Донбасі. Українських військових обстрілювали з гранатометів та мінометів.

Протягом 11 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню.

Внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав осколкове поранення.