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    Бойовики на Донбасі стріляли в безпілотник місії ОБСЄ

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    Бойовики на Донбасі стріляли в безпілотник місії ОБСЄ - Бойовики на Донбасі стріляли в безпілотник місії ОБСЄ
    Бойовики на Донбасі стріляли в безпілотник місії ОБСЄ

    Спостерігачі ОБСЄ зафіксували 17 пострілів зі стрілецької зброї в напрямку безпілотника

    Проросійські бойовики обстріляли безпілотник спостерігачів ОБСЄ на Донбасі. Обстріл стався, коли безпілотник виконував запланований політ поблизу населеного пункту Сентянівка.

    Про це повідомило командування операції Об'єднаних сил на сторінці у Facebook.

    Спостерігачі зафіксували 17 пострілів зі стрілецької зброї в напрямку безпілотника. В той момент він пролітав приблизно за 900 м на північний схід від місцеположення патруля ОБСЄ, тому спостерігачам довелося посадити безпілотник та поїхати звідти.

    Крім того, спостерігачі ОБСЄ поблизу блокпосту проросійських бойовиків в районі Золотого-5 в межах ділянки розведення сил зафіксували 7 контейнерів невизначеного походження. Бойовики відмовляються їх демонтувати.

    Нагадаємо, з початку 12 березня проросійські бойовики 11 разів порушували перемир'я на Донбасі. Українських військових обстрілювали з гранатометів та мінометів.

    Протягом 11 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню.

    Внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав осколкове поранення.

    Теги: ОБСЄ бойовики на Донбасі обстріл безпілотник
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