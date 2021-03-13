Бойовики на Донбасі стріляли в безпілотник місії ОБСЄ
Спостерігачі ОБСЄ зафіксували 17 пострілів зі стрілецької зброї в напрямку безпілотника
Про це повідомило командування операції Об'єднаних сил на сторінці у Facebook.
Спостерігачі зафіксували 17 пострілів зі стрілецької зброї в напрямку безпілотника. В той момент він пролітав приблизно за 900 м на північний схід від місцеположення патруля ОБСЄ, тому спостерігачам довелося посадити безпілотник та поїхати звідти.
Крім того, спостерігачі ОБСЄ поблизу блокпосту проросійських бойовиків в районі Золотого-5 в межах ділянки розведення сил зафіксували 7 контейнерів невизначеного походження. Бойовики відмовляються їх демонтувати.
Нагадаємо, з початку 12 березня проросійські бойовики 11 разів порушували перемир'я на Донбасі. Українських військових обстрілювали з гранатометів та мінометів.
Протягом 11 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню.
Внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав осколкове поранення.