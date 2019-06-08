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    Окупанти на Донбасі не припиняють обстріли: за півдоби чотири провокації

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    Бойовики на Донбасі застосовують важку артилерію - Окупанти на Донбасі не припиняють обстріли: за півдоби чотири провокації
    Бойовики на Донбасі застосовують важку артилерію
    Фото: УНІАН

    Бойовики на Донбасі застосовують важку артилерію

    У зоні проведення операції Об’єднаних сил з початку доби станом на 12:00 зафіксовано чотири ворожі вогневі провокації. Окупанти на Донбасі продовжують застосовувати важку артилерію, внаслідок обстрілів з початку доби поранено одного українського бійця, повідомляють у штабі Операції об’єднаних сил

    «Від початку вже цієї доби станом на 12:00 зафіксовано чотири ворожі вогневі провокації. Як свідчать дані штабу операції, ворог продовжує застосовувати артилерію 122-го калібру», - повідомив речник Міністерства оборони України полковник Олександр Мотузяник.

    За його словами, сьогодні вранці в районі Водяного і Лебединського російсько-окупаційні війська здійснили два потужні вогневі нальоти на позиції Об’єднаних сил із застосуванням артилерійських систем калібру 122 мм. «О 07.20 в районі Водяного противник витратив 65 снарядів та здійснив 28 пострілів з танків, а біля Лебединського випустив у бік тамтешніх українських позицій 53 снаряди 122 калібру», - повідомив речник.

    Окрім того, за інформацією Мотузяника, ворожі постріли фіксувалися цієї ночі біля Широкиного та Красногорівки, де окупант вів вогонь з кулеметів великих калібрів. «Внаслідок ворожого артилерійського вогню сьогодні один військовослужбовець зазнав бойового травмування і наразі отримує медичну допомогу», - додав він.

    Операція Об’єднаних сил
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