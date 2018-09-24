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    Окупанти обстріляли сім населених пунктів

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    Окупанти обстріляли сім населених пунктів

    Бойовики відкривали вогонь у бік Кримського, Зайцевого, Пісків, Мар'їнки, Гнутово, Водяного та Лебединського

    Бойовики 24 вересня відкривали вогонь по позиціях українців 8 разів, застосувавши озброєння, заборонене Мінськими угодами.

    Про це йдеться у зведенні штабу Операції Об'єднаних сил станом на 18:00.

    Повідомляється, що противник відкривав прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях ООС в районі населених пунктів Кримське, Зайцеве, Піски, Мар'їнка, Гнутове, Водяне та Лебединське.

    У ООС зазначають, що поблизу Гнутового окупанти вели вогонь з мінометів 82-го калібру.

    «У разі загрози життю військовослужбовців командири приймали рішення на здійснення вогневого впливу на противника, змушуючи його припинити обстріл», - йдеться в зведенні.

    Втрат серед українських військовослужбовців протягом поточної доби не допущено.

     

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