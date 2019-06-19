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    Окупанти обстріляли Золоте-4 з протитанкового ракетного комплексу

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    Окупанти обстріляли Золоте-4 з протитанкового ракетного комплексу

    На місці обстрілу, лише за тридцять метрів від житлового будинку, утворилася велика вирва

    Мобільною групою української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін здійснено фотофіксацію за фактом обстрілу населеного пункту Золоте-4, що на Луганщині.

    Про це йдеться у повідомленні ООС.

    «Черговий обстріл здійснений приблизно о чотирнадцятій годині 18 червня. Російсько-окупаційні війська з напрямку Золоте-5 обстріляли населений пункт Золоте-4, застосувавши ПТРК. На місці обстрілу, лише за тридцять метрів від житлового будинку, утворилася велика вирва від розриву протитанкової керованої ракети. На щастя, обійшлося без жертв», - йдеться у повідомленні.

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    Окупанти обстріляли Золоте-4 з протитанкового ракетного комплексу
    Окупанти обстріляли Золоте-4 з протитанкового ракетного комплексу

    Збройні формування РФ свідомо нехтують Мінськими домовленостями, порушують норми гуманітарного права та режим припинення вогню.

    Їхні зухвалі дії свідчать про зацікавленість у подальшому загостренні конфлікту, наголошують в СЦКК.

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