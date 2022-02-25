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    Окупанти обстрілюють цивільні авто (відео)

    Росіяни обстріляли легковик на Херсонщині - Окупанти обстрілюють цивільні авто (відео)
    Росіяни обстріляли легковик на Херсонщині

    Росіяни обстріляли легковик на Херсонщині

    Російські окупанти знищують не тільки військові об’єкти, як заявляє їхня пропаганда, а й цивільні об’єкти і людей. Про це свідчить відео обстрілу легкового автомобіля на Херсонщині.

    На відео видно цивільний автомобіль, у якому перебувають щонайменше три людини, серед яких дитина. Підчас проїзду повз зону бойових дій автомобіль зазнав обстрілу.

    Нагадаємо, в Україні триває другий день повномасштабного вторгнення. Окупаційні війська підійшли близько до Києва, столиця готується відбивати наступ.

    Теги: обстріл Херсонщина
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    Окупанти обстрілюють цивільні авто (відео)