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    Окупанти планують побудувати 50-кілометровиий паркан на межі Криму та Херсонщини

    Огорожа повинна з’явитися в першому півріччі 2018 року
    Прикордонне управління ФСБ Росії і компанія з Пензенської області уклали контракт на будівництво 50-кілометрового загородження на адмінмежі окупованого Криму з Херсонською областю. Про це інформує «Интерфакс». Ціна контракту становить майже 204 млн рублів. Джерелом фінансування є кошти з федерального бюджету Росії. Інженерне
    • Вчора, 03:57
    • Розсилка
    Висота інженерного загородження над землею становитиме 2,1 м, заглиблення в ґрунт &ndash; 0,3 м
    Фото: ТАСС, Алексей Павлишак
    Висота інженерного загородження над землею становитиме 2,1 м, заглиблення в ґрунт – 0,3 м

    Огорожа повинна з’явитися в першому півріччі 2018 року

    Прикордонне управління ФСБ Росії і компанія з Пензенської області уклали контракт на будівництво 50-кілометрового загородження на адмінмежі окупованого Криму з Херсонською областю.

    Про це інформує «Интерфакс».

    Ціна контракту становить майже 204 млн рублів. Джерелом фінансування є кошти з федерального бюджету Росії.

    Інженерне загородження призначене «для використання у складі комплексів технічних засобів охорони об’єктів різного призначення як в ролі фізичної перешкоди, так і елемента конструкції засобів виявлення вібраційного і радіохвильового принципу дії», зазначалося в документах до тендеру з вибору підрядника.

    Висота інженерного загородження над землею становитиме 2,1 м, заглиблення в ґрунт – 0,3 м. Паркан має легко монтуватися та ускладнювати спроби перелізти через нього.

    Огорожа повинна з’явитися в першому півріччі 2018 року: термін поставки товару – до 30 березня, термін виконання робіт – до 25 травня. 

    Крим ФСБ будівництво фінансування
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