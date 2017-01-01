Окупанти планують побудувати 50-кілометровиий паркан на межі Криму та Херсонщини

Огорожа повинна з’явитися в першому півріччі 2018 року

Прикордонне управління ФСБ Росії і компанія з Пензенської області уклали контракт на будівництво 50-кілометрового загородження на адмінмежі окупованого Криму з Херсонською областю. Про це інформує «Интерфакс». Ціна контракту становить майже 204 млн рублів. Джерелом фінансування є кошти з федерального бюджету Росії. Інженерне



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Фото: ТАСС, Алексей Павлишак Висота інженерного загородження над землею становитиме 2,1 м, заглиблення в ґрунт – 0,3 м

Огорожа повинна з’явитися в першому півріччі 2018 року

Прикордонне управління ФСБ Росії і компанія з Пензенської області уклали контракт на будівництво 50-кілометрового загородження на адмінмежі окупованого Криму з Херсонською областю.

Про це інформує «Интерфакс».

Ціна контракту становить майже 204 млн рублів. Джерелом фінансування є кошти з федерального бюджету Росії.

Інженерне загородження призначене «для використання у складі комплексів технічних засобів охорони об’єктів різного призначення як в ролі фізичної перешкоди, так і елемента конструкції засобів виявлення вібраційного і радіохвильового принципу дії», зазначалося в документах до тендеру з вибору підрядника.

Висота інженерного загородження над землею становитиме 2,1 м, заглиблення в ґрунт – 0,3 м. Паркан має легко монтуватися та ускладнювати спроби перелізти через нього.

Огорожа повинна з’явитися в першому півріччі 2018 року: термін поставки товару – до 30 березня, термін виконання робіт – до 25 травня.