Окупанти планують побудувати 50-кілометровиий паркан на межі Криму та Херсонщини
- Вчора, 03:57
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Розсилка
Огорожа повинна з’явитися в першому півріччі 2018 року
Прикордонне управління ФСБ Росії і компанія з Пензенської області уклали контракт на будівництво 50-кілометрового загородження на адмінмежі окупованого Криму з Херсонською областю.
Про це інформує «Интерфакс».
Ціна контракту становить майже 204 млн рублів. Джерелом фінансування є кошти з федерального бюджету Росії.
Інженерне загородження призначене «для використання у складі комплексів технічних засобів охорони об’єктів різного призначення як в ролі фізичної перешкоди, так і елемента конструкції засобів виявлення вібраційного і радіохвильового принципу дії», зазначалося в документах до тендеру з вибору підрядника.
Висота інженерного загородження над землею становитиме 2,1 м, заглиблення в ґрунт – 0,3 м. Паркан має легко монтуватися та ускладнювати спроби перелізти через нього.
Огорожа повинна з’явитися в першому півріччі 2018 року: термін поставки товару – до 30 березня, термін виконання робіт – до 25 травня.