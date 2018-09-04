Окупанти проводять обшуки у будинку кримськотатарського активіста Мустафаєва
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Розсилка
Мати кримськотатарського активіста Зарему Куламетову відвезли в невідомому напрямку
В окупованому Криму в дачному масиві Кам’янка російські силовики проводять обшуки у будинку громадського активіста Марлена Мустафаєва.
Про це повідомив кримськотатарський активіст Осман Аріфм.
«Камаз російської гвардії перекрив вулицю . Що відбувається в будинку Марлена невідомо», — написав він.
Також повідомляється, що мати кримськотатарського активіста Зарему Куламетову відвезли в невідомому напрямку. Про це розповіла її дочка Ріана Куламетова.
За словами дівчини, мати перебувала в парку у Старому Криму, де відпрацьовувала покарання у вигляді 250 годин обов'язкових робіт.
«Приїхав білий мікроавтобус і сірий автомобіль, як мені розповів очевидець, до мами підійшли в парку силовики, показали посвідчення і відвезли. Вона довго не виходила на зв'язок. Зараз я приїхала до нашого дому в Старому Криму, де ми жили раніше, тут перекрита вся вулиця і мене в хату не пускають», - розповіла дочка Куламетовой.
За словами Ріани, зараз будинок, де раніше жила Зарема з сином Гірай здається в оренду.
Наразі немає коментарів російських силовиків з приводу того, що відбувається.
Тоді Мустафаєву присудили 11 днів адміністративного арешту за пост липня 2014 року у ВК із зображенням символіки організації Хізб ут-Тахрір.
Мустафаєва затримали вранці 21 лютого 2017. Пізніше в його будинку почалися обшуки. Люди, які прийшли підтримати родину Мустафаєва та зняти на відео дії силовиків, також були затримані. Десятьох осіб разом з Мустафаєвим доставили в Київський районний суд окупованого Сімферополя.