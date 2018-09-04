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    Окупанти проводять обшуки у будинку кримськотатарського активіста Мустафаєва

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    Обшуки у&nbsp;будинку Марлена Мустафаєва в окупованому Криму&nbsp; - Окупанти проводять обшуки у будинку кримськотатарського активіста Мустафаєва
    Обшуки у будинку Марлена Мустафаєва в окупованому Криму 

    Мати кримськотатарського активіста Зарему Куламетову відвезли в невідомому напрямку

    В окупованому Криму в дачному масиві Кам’янка російські силовики проводять обшуки у будинку громадського активіста Марлена Мустафаєва.

    Про це повідомив кримськотатарський активіст Осман Аріфм.

    «Камаз російської гвардії перекрив вулицю . Що відбувається в будинку Марлена невідомо», — написав він.

    Також повідомляється, що мати кримськотатарського активіста Зарему Куламетову відвезли в невідомому напрямку. Про це розповіла її дочка Ріана Куламетова.

    За словами дівчини, мати перебувала в парку у Старому Криму, де відпрацьовувала покарання у вигляді 250 годин обов'язкових робіт.

    «Приїхав білий мікроавтобус і сірий автомобіль, як мені розповів очевидець, до мами підійшли в парку силовики, показали посвідчення і відвезли. Вона довго не виходила на зв'язок. Зараз я приїхала до нашого дому в Старому Криму, де ми жили раніше, тут перекрита вся вулиця і мене в хату не пускають», - розповіла дочка Куламетовой.

    За словами Ріани, зараз будинок, де раніше жила Зарема з сином Гірай здається в оренду.

    Наразі немає коментарів російських силовиків з приводу того, що відбувається.

     У лютому 2017 року підконтрольний окупуційній владі Київський «суд» Сімферополя виніс вирок про арешт затриманого російськими силовиками мусульманина Марлена Мустафаєва за публікацію у соціальній мережі «Вконтакте» у 2014 році. 

    Тоді  Мустафаєву присудили 11 днів адміністративного арешту за пост липня 2014 року у ВК із зображенням символіки організації Хізб ут-Тахрір.

    Мустафаєва затримали вранці 21 лютого 2017. Пізніше в його будинку почалися обшуки. Люди, які прийшли підтримати родину Мустафаєва та зняти на відео дії силовиків, також були затримані. Десятьох осіб разом з Мустафаєвим доставили в Київський районний суд окупованого Сімферополя. 

     

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