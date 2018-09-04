Окупанти проводять обшуки у будинку кримськотатарського активіста Мустафаєва



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Обшуки у будинку Марлена Мустафаєва в окупованому Криму

Мати кримськотатарського активіста Зарему Куламетову відвезли в невідомому напрямку

В окупованому Криму в дачному масиві Кам’янка російські силовики проводять обшуки у будинку громадського активіста Марлена Мустафаєва.

Про це повідомив кримськотатарський активіст Осман Аріфм.

«Камаз російської гвардії перекрив вулицю . Що відбувається в будинку Марлена невідомо», — написав він.

Також повідомляється, що мати кримськотатарського активіста Зарему Куламетову відвезли в невідомому напрямку. Про це розповіла її дочка Ріана Куламетова.

За словами дівчини, мати перебувала в парку у Старому Криму, де відпрацьовувала покарання у вигляді 250 годин обов'язкових робіт.

«Приїхав білий мікроавтобус і сірий автомобіль, як мені розповів очевидець, до мами підійшли в парку силовики, показали посвідчення і відвезли. Вона довго не виходила на зв'язок. Зараз я приїхала до нашого дому в Старому Криму, де ми жили раніше, тут перекрита вся вулиця і мене в хату не пускають», - розповіла дочка Куламетовой.

За словами Ріани, зараз будинок, де раніше жила Зарема з сином Гірай здається в оренду.

Наразі немає коментарів російських силовиків з приводу того, що відбувається.