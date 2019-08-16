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    Окупанти в Криму хочуть висаджувати спеціальні саджанці винограду

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    Окупанти в Криму хочуть висаджувати спеціальні саджанці винограду

    Новий центр селекції виноградної лози створюватиме до 50 тисяч безвірусних саджанців щороку

    Всеросійський науково-дослідний інститут виноградарства і виноробства хоче створити в окупованому Криму центр селекції виноградної лози. Даний центр в рік буде вирощувати до 2 млн саджанців.

    Про це пише видання «Коммерсантъ».

    Для реалізації проекту, який мають закінчити в 2022 році, треба не менше 1,5 млрд рублів. Центр селекції в тому числі на рік вирощуватиме до 50 тисяч безвірусних саджанців першої репродукції, які потім висаджують в спеціальних розплідниках, на основі яких виходили готові саджанці для вирощування винограду. Такі саджанці можуть жити до 40 років на противагу 15-річному терміну життя звичайної виноградної лози.

    Новий центр може задовольнити до 60% потреб російських компаній в саджанцях першої репродукції. Россільгоспнагляд в 2018 році забороняв імпорт посадкового матеріалу із двох французьких господарств через побоювання занесення бактерій, які призводять до засихання винограду.

    Проте експерти сумніваються, що новий селекції винограду в окупованому Криму зможе повністю задовольнити потреби виробників винограду. Так 2 млн саджанців займатимуть площу до 500 га. В той же час лише компанія «Абрау-Дюрсо» висаджує від 350 до 450 га нових виноградників щороку. В РФ таких масштабних виробників щонайменше три.

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