Окупанти в Криму продовжили арешт трьом фігурантам справи «Хізб-ут-Тахрір»



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В зал судового засідання були допущені тільки родичі заарештованих, архівне фото

Суд продовжив термін утримання під вартою до 9 жовтня

Підконтрольний Кремлю суд Криму продовжив запобіжний захід фігурантам справи «Хізб-ут-Тахрір» (друга Бахчисарайська група) Марлену Асанову, Серверу Зекірьяєву і Тимуру Ібрагімову.

Про це повідомляється на сторінці «Кримської солідарності» в Facebook.

«Суд продовжив термін утримання під вартою до 9 жовтня 2018 року», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, суд відхилив клопотання адвокатів.

Повідомляє також, що в зал судового засідання були допущені тільки родичі заарештованих.

Нагадаємо, наприкінці червня «суд» залишив під вартою кримського татарина Енвера Сейтосманова, якого підозрюють в участі в забороненій на території РФ організації «Хізб ут-Тахрір».

Раніше у Сімферополі підконтрольний Кремлю Київський районний суд продовжив на два місяці арешт фігурантів бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір» Меметові Белялову, Марлену (Сулейману) Асанову, Ернесу Аметову, а також затриманим у травні Серверу Мустафаєву й Едему Смаїлову.