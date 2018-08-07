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    Окупанти в Криму продовжили арешт трьом фігурантам справи «Хізб-ут-Тахрір»

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    В зал судового засідання були допущені тільки родичі заарештованих, архівне фото - Окупанти в Криму продовжили арешт трьом фігурантам справи «Хізб-ут-Тахрір»
    В зал судового засідання були допущені тільки родичі заарештованих, архівне фото

    Суд продовжив термін утримання під вартою до 9 жовтня

    Підконтрольний Кремлю суд Криму продовжив запобіжний захід фігурантам справи «Хізб-ут-Тахрір» (друга Бахчисарайська група) Марлену Асанову, Серверу Зекірьяєву і Тимуру Ібрагімову.

    Про це повідомляється на сторінці «Кримської солідарності» в Facebook.

    «Суд продовжив термін утримання під вартою до 9 жовтня 2018 року», - йдеться в повідомленні.

    Як зазначається, суд відхилив клопотання адвокатів.

    Повідомляє також, що в зал судового засідання були допущені тільки родичі заарештованих.

    Нагадаємо, наприкінці червня «суд» залишив під вартою кримського татарина Енвера Сейтосманова, якого підозрюють в участі в забороненій на території РФ організації «Хізб ут-Тахрір».

    Раніше у Сімферополі підконтрольний Кремлю Київський районний суд продовжив на два місяці арешт фігурантів бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір» Меметові Белялову, Марлену (Сулейману) Асанову, Ернесу Аметову, а також затриманим у травні Серверу Мустафаєву й Едему Смаїлову.

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