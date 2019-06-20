Окупанти випустили 10 мін під Травневим на Луганщині



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Один український військовослужбовець дістав поранення, та ще один зазнав бойового травмування

Російсько-окупаційні війська станом на 12.00 20 червня шість разів відкривали вогонь по позиціях Об'єднаних сил поблизу Травневого, Луганського, Павлополя та Мар’їнки.

Внаслідок обстрілів один український військовий поранений, ще один зазнав бойової травми, заявив на брифінгу речник Міноборони Олександр Мотузяник.

«З початку поточної доби станом на 12:00 в районі проведення операції противник відкривав вогонь шість разів, у тому числі із заборонених калібрів. Так, о 04:15 ранку противник здійснив вогневий наліт на позиції Об’єднаних сил в районі н.п. Травневе, витративши десять мін 120 калібру. Вогонь вівся з напрямку села Гольмівське, наші оборонці відповіли противнику вогнем з гранатометів та стрілецької зброї», - зазначив Мотузяник.

Крім того, за його словами, о 06:00 окупанти випустили шість мін цього ж калібру неподалік с.Новолуганське та дві міни калібру 82 мм в бік захисників населеного пункту Майорськ.

«Ворожі постріли зі стрілецької зброї також фіксувалися вночі та вранці поблизу Луганського, Павлополя та Мар’їнки, де російсько-окупаційні війська застосовували гранатомети... Внаслідок цих обстрілів, з початку поточної доби один український військовослужбовець дістав поранення, та ще один зазнав бойового травмування», - поінформував представник Міноборони.