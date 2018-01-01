Окупанти за добу здійснили 20 прицільних обстрілів позицій сил АТО - штаб

Внаслідок ворожого вогню троє українських захисників було поранено, ще один отримав бойове травмування та один боєць загинув через необережне поводження зі зброєю

Протягом минулої доби російсько-окупаційні війська продовжили обстріли позицій української армії з озброєння, яке давно мало б бути відведеним від лінії розмежування. Про це звітує прес-центр штабу АТО. Так, на луганському напрямку противник застосував 122-мм артилерію, міномети різних калібрів та озброєння БМП по наших опорних пунктах поблизу



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Українські військовослужбовці

Внаслідок ворожого вогню троє українських захисників було поранено, ще один отримав бойове травмування та один боєць загинув через необережне поводження зі зброєю

Протягом минулої доби російсько-окупаційні війська продовжили обстріли позицій української армії з озброєння, яке давно мало б бути відведеним від лінії розмежування.

Про це звітує прес-центр штабу АТО.

Так, на луганському напрямку противник застосував 122-мм артилерію, міномети різних калібрів та озброєння БМП по наших опорних пунктах поблизу Троїцького. З мінометів калібру 82-мм окупанти вели вогонь біля Кримського, Новоолександрівки і Катеринівки.

З гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, загарбники обстрілювали оборонців Луганського, Залізного та Новолуганського, а захисників Майорська - із зенітної установки. Зі стрілецької зброї загарбники провокували наших воїнів неподалік Зайцевого.

На донецькому напрямку ворог з мінометів калібру 120 та 82-мм і гранатометів вів вогонь біля Водяного та Лебединського, що на приморській ділянці нашої оборони. Зі стрілецької зброї противник обстрілював наші позиції в районі Авдіївки.

Загалом, минулої доби ворог провів 20 прицільних обстрілів. Внаслідок ворожого вогню троє українських захисників було поранено, ще один отримав бойове травмування.

«На жаль, у результаті необережного поводження зі зброєю загинув один український військовослужбовець», - зазначили у штабі.