Окупанти за добу здійснили 20 прицільних обстрілів позицій сил АТО - штаб
- Сьогодні, 07:28
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Внаслідок ворожого вогню троє українських захисників було поранено, ще один отримав бойове травмування та один боєць загинув через необережне поводження зі зброєю
Протягом минулої доби російсько-окупаційні війська продовжили обстріли позицій української армії з озброєння, яке давно мало б бути відведеним від лінії розмежування.
Про це звітує прес-центр штабу АТО.
Так, на луганському напрямку противник застосував 122-мм артилерію, міномети різних калібрів та озброєння БМП по наших опорних пунктах поблизу Троїцького. З мінометів калібру 82-мм окупанти вели вогонь біля Кримського, Новоолександрівки і Катеринівки.
З гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, загарбники обстрілювали оборонців Луганського, Залізного та Новолуганського, а захисників Майорська - із зенітної установки. Зі стрілецької зброї загарбники провокували наших воїнів неподалік Зайцевого.
На донецькому напрямку ворог з мінометів калібру 120 та 82-мм і гранатометів вів вогонь біля Водяного та Лебединського, що на приморській ділянці нашої оборони. Зі стрілецької зброї противник обстрілював наші позиції в районі Авдіївки.
Загалом, минулої доби ворог провів 20 прицільних обстрілів. Внаслідок ворожого вогню троє українських захисників було поранено, ще один отримав бойове травмування.
«На жаль, у результаті необережного поводження зі зброєю загинув один український військовослужбовець», - зазначили у штабі.Нагадаємо, у середу повідомлялося, що російські окупаційні війська на Донбасі здійснили обстріл, в результаті якого загинула 23-річна санінструктор з 10-ї гірсько-штурмової бригади Сабіна Галицька.