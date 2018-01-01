Російські окупанти вбили дівчину-медика на Донбасі

Дівчина надавала медичну допомогу цивільному населенню

Російські окупаційні війська на Донбасі здійснили обстріл, в результаті якого загинула 23-річна санінструктор з 10-ї гірсько-штурмової бригади Сабіна Галицька. Про це повідомляє окрема гірсько-штурмова бригада на сторінці у соцмережі Facebook. «Російські окупаційні війська на Донбасі не лише продовжують порушувати Мінські домовленості,



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Фото з соцмережі Facebook Загибла дівчина

Дівчина надавала медичну допомогу цивільному населенню

Російські окупаційні війська на Донбасі здійснили обстріл, в результаті якого загинула 23-річна санінструктор з 10-ї гірсько-штурмової бригади Сабіна Галицька. Про це повідомляє окрема гірсько-штурмова бригада на сторінці у соцмережі Facebook.

«Російські окупаційні війська на Донбасі не лише продовжують порушувати Мінські домовленості, але й перейшли будь-яку зрозумілу людському розумові межу у своїх звірячих вчинках… Сьогодні під час надання цивільному населенню медичної допомоги були обстріляні наші медики. Загинула наша сестра – медик, військовослужбовець і людина з великим серцем – Сабіна», - йдеться у повідомленні.

В групі відмічають, що під час обстрілу ще одного військовослужбовця було поранено.

«Ми обіцяємо, що путінські покидьки заплатять за це максимальну ціну. Вбивати жінок та мирних мешканців - це все, на що здатні кляті російські окупанти», - додали у бригаді.

Як повідомляє фонд «Повернись живим» на сторінці у соцмережі Telegram, група, у якій знаходилася військовий медик, виконувала бойове завдання у Луганський області. У наших військових влучив ворожий снаряд.

Відзначається, що Сабіна родом з Івано-Франківської області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за добу в АТО один військовий загинув, семеро постраждали.