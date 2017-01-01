Окупанти запропонували індійським компаніям вирощувати в Криму чай і спеції

Окупаційна влада бідкається, що в Криму немає ринку збуту для чаю і спецій

Підконтрольне Кремлю міністерство сільського господарства Криму пропонує індійським компаніям вирощувати на території анексованого півострова чай і спеції. Про це напередодні повідомила прес-служба відомства за результатами зустрічі з представником індійської компанії Shree Geelmplex PVT Ашвані Тіаго. «На території Криму є



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Окупаційна влада бідкається, що в Криму немає ринку збуту для чаю і спецій

Підконтрольне Кремлю міністерство сільського господарства Криму пропонує індійським компаніям вирощувати на території анексованого півострова чай і спеції. Про це напередодні повідомила прес-служба відомства за результатами зустрічі з представником індійської компанії Shree Geelmplex PVT Ашвані Тіаго.

«На території Криму є дослідно-демонстраційні майданчики, на яких можна експериментально вирощувати різні сільськогосподарські культури, в тому числі чай», – йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що кримські підприємства «будуть зацікавлені у співпраці з індійськими компаніями і готові поставляти коріандр і ароматичні культури в Індію».

У міністерстві поскаржилися на те, що «у Криму практично відсутній ринок збуту сировини і готової продукції».

Раніше призначений Кремлем міністр будівництва і архітектури Криму Сергій Кононов повідомив про проведення робочої зустрічі з представниками італійського бізнесу.

Запрошуючи іноземних громадян на територію Криму, російська влада півострова намагається легалізувати його анексію.

Міністерство закордонних справ України постійно закликає іноземців та осіб без громадянства в'їжджати в анексований Росією Крим виключно відповідно до законів України і норм міжнародного права.

Джерело: Радіо Свобода