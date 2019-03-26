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    Окупанти затримали двох кримських татар

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    <p>В лютому 2017 року Бекіров та Сулейманов відбували адміністративний арешт (5 діб) за нібито несанкціонований мітинг</p> - Окупанти затримали двох кримських татар

    В лютому 2017 року Бекіров та Сулейманов відбували адміністративний арешт (5 діб) за нібито несанкціонований мітинг

    Фото: Facebook «Кримська солідарність»

    За словами дружини активіста Бекірова, о 9:10 обоє чоловіків були затримані на КПВВ «Каланчак»

    Російські прикордонники затримали двох кримських татар - Ремзі Бекірова і Руслана Сулейманова, біля контрольованої окупаційною владою сторони КПВВ «Каланчак».

    Про це 26 березня повідомляє «Кримська солідарність» у Facebook.

    Зазначається, що на допит затриманих активістів забрали через сумніви працівників прикордонної служби в достовірності документів, що засвідчують особу.

    За словами дружини активіста Бекірова, о 9:10 26 березня обоє чоловіків були затримані. Вони утримуються в модулі для додаткових перевірок.

    Повідомляється, що в лютому 2017 року Бекіров та Сулейманов відбували адміністративний арешт (5 діб) за нібито несанкціонований мітинг.

    У березні 2017 року «Сімферопольський районний суд» дав 3 діб адмінарешту Бекірову за нібито поширення екстремістських матеріалів в соцмережі.

    Сулейманов брав участь в одиночному пікеті на підтримку заарештованих кримських татар і також був засуджений з адміністративним штрафом у розмірі 10 000 рублів.

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