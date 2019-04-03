Окупанти звільнили «мера» Євпаторії, проводяться обшуки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Раніше Філонов призначив батька цивільної дружини керівником одного з муніципальних підприємств Євпаторії

3 квітня за місцем проживання Філонова, в місцевій адміністрації та за іншими адресами проводяться слідчі дії

В окупованому Росією Криму порушено кримінальну справу стосовно голови російської адміністрації Євпаторії Андрія Філонова.

Як повідомляє прес-служба управління ФСБ Росії в Криму і Севастополі, Слідчим відділом УФСБ Росії в Криму і Севастополі порушено кримінальну справу стосовно голови адміністрації міста Євпаторії, підозрюваного в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 286 КК Росії (перевищення посадових повноважень із заподіянням тяжких наслідків).

3 квітня за місцем проживання Філонова, в місцевій адміністрації та за іншими адресами проводяться слідчі дії.

Напередодні Філонов повідомив про рішення міського суду, в якому йдеться про його звільнення.

У жовтні 2018 року прокурор Євпаторії Олександр Мошегов вніс до міської ради подання про звільнення Філонова за корупційні діяння. Сам Філонов розповів, що причиною прокурорського реагування стало підписане ним розпорядження про призначення батька його цивільної дружини керівником одного з муніципальних підприємств Євпаторії.

Російський глава Криму Сергій Аксьонов 3 квітня на своїй сторінці у Facebook написав, що «у правоохоронців з'явилися питання до Філонова».

«Позиція уряду Криму проста – недоторканних немає. Федеральна служба безпеки проводить оперативно-слідчі заходи, спрямовані на запобігання розкрадання бюджетних коштів, в результаті яких перевіряються всі без винятку посадові особи. Всі чудово знають порядок контролю за бюджетними коштами, і якщо у правоохоронців з'явилися питання до Філонова, отже, він зобов'язаний прояснити ситуацію і відповісти на всі питання, які ставлять ФСБ і слідчі органи», – зазначив Аксьонов.

Джерело: Крим.Реалії