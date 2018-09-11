Омбудсмен Денісова не внесла в декларацію майже 24 млн гривень



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Людмила Денісова

Денісова також недостовірно вказала розмір своїх внесків до статутних капіталів чотирьох товариств

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) направило до Національного антикорупційного бюро (НАБУ) висновок щодо омбудсмена Людмили Денісової, яка у декларації за 2015 рік не вказала дохід у майже 24 млн грн від фінансової компанії.

Про це йдеться в повідомленні НАЗК.

«Не дотрималась вимог законодавства, подаючи декларації, народний депутат Денісова Людмила. У декларації за 2015 рік вона не задекларувала дохід у розмірі 23 840 268 гривень, отриманий від фінансової компанії, та недостовірно вказала розмір своїх внесків до статутних капіталів чотирьох товариств, який відрізняється від достовірного на суму 5 454 248 гривень», — йдеться у повідомленні.

Інформація щодо внесків так само недостовірно відображена в деклараціях посадовця за 2016 та 2017 рік, наголосили в НАЗК.