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    Омбудсмен Денісова не внесла в декларацію майже 24 млн гривень

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    Людмила Денісова - Омбудсмен Денісова не внесла в декларацію майже 24 млн гривень
    Людмила Денісова

    Денісова також недостовірно вказала розмір своїх внесків до статутних капіталів чотирьох товариств

    Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) направило до Національного антикорупційного бюро (НАБУ) висновок щодо омбудсмена Людмили Денісової, яка у декларації за 2015 рік не вказала дохід у майже 24 млн грн від фінансової компанії.

    Про це йдеться в повідомленні НАЗК.

    «Не дотрималась вимог законодавства, подаючи декларації, народний депутат Денісова Людмила. У декларації за 2015 рік  вона не задекларувала дохід у розмірі 23 840 268 гривень, отриманий від фінансової компанії, та недостовірно вказала розмір своїх внесків до статутних капіталів чотирьох товариств, який відрізняється від достовірного на суму 5 454 248 гривень», — йдеться у повідомленні.

    Інформація щодо внесків так само недостовірно відображена в деклараціях посадовця за 2016 та 2017 рік, наголосили в НАЗК.

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