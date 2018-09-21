Омелян пояснив, навіщо Україні Авіаційний фонд



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В Україні збираються сформувати Авіаційний фонд на кшталт Дорожнього фонду

Омелян сподівається, що кошти, щонайменше на два аеропорти на наступний рік будуть знайдені

Щоб забезпечити фінансування розвитку аеропортів в Україні Міністерство інфраструктури ініціюватиме створення Авіаційного фонду за аналогією до Дорожнього фонду. Про це на прес-конференції сказав міністр інфраструктури Володимир Омелян, відповідаючи на запитання УНН щодо розвитку аеропортів у зв'язку із заходом на ринок нових авіакомпаній.

«Якщо порівнювати ситуацію із 2015-2016 роком, то сьогодні ми маємо достатню кількість авіакомпаній на українському ринку, ринок ще не перегрітий, потенціал зберігається серйозний. Зараз ключове питання – це інфраструктура, тобто наявність самих злітних смуг і терміналів аеропортів. Ми почали піднімати це питання з позаминулого року, але фінансування майже не було. Тому ми перейшли до такої позиції – сформувати Авіаційний фонд на кшталт Дорожнього фонду», - сказав Омелян.

За його словами, для авіаційної галузі надзвичайно важливі кошти, щоб почати будівництво злітних смуг.

«Тут ми бачимо перспективу державного-приватного партнерства – злітну смугу будує держава, термінали, інфраструктуру іншу будує приватний бізнес і заробляє», - додав Омелян.

Як уточнив він, наразі не відомо як відреагує парламент на таку ініціативу міністерства, хоча вже є спільна заява чотирьох комітетів ВР, в тому числі і бюджетного, на підтримку цієї пропозиції.

«Я сподіваюсь, що кошти, щонайменше на два аеропорти на наступний рік будуть знайдені. У нашому баченні це має бути аеропорт міста Дніпра та другий аеропорт у Закарпатській області», - зауважив міністр.