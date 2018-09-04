В Україні з'явиться Авіаційний фонд, за рахунок якого ремонтуватимуть аеропорти



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Авіаційний фонд буде функціонувати аналогічно Дорожньому фонду

Міністерство інфраструктури України ініціювало створення Авіаційного фонду, за кошти якого пропонується здійснювати ремонт українських аеропортів та відновлення авіашляхів.

Про ініціативу створення фонду повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян, передає прес-служба міністерства.

За словами Омеляна, Авіаційний фонд буде функціонувати аналогічно Дорожньому фонду, кошти з якого централізовано спрямовуються на ремонт автошляхів.

«Успіх Дорожнього фонду ми хочемо повторити і в авіації, розпочавши процес відбудови регіональних аеропортів», — повідомив міністр.

За словами Омеляна, в Україні постійно функціонує 10 летовищ, що вдвічі більше ніж у 2015 році.

Зазначимо, наприкінці липня в Жулянах почалося велике будівництво. Будівельники почали роботи з установки каркаса нової секції міжнародного терміналу А в рамках робіт з розширення аеровокзального комплексу. Проект збільшення площі передбачає будівництво нової секції у правому крилі будівлі площею 9,5 тис. кв. метрів. Площа існуючого терміналу А становить 14 тис. кв. метрів.