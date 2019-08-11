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    Онищенко заявив про готовність повернутися в Україну

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    Олександр&nbsp;Онищенко перебував у Іспанії, де йому надали політичний притулок - Онищенко заявив про готовність повернутися в Україну
    Олександр Онищенко перебував у Іспанії, де йому надали політичний притулок

    Я готовий повернутися у Київ і в принципі планую повернутися у столицю, заявив Онищенко

    Колишній депутат-утікач Олександр Онищенко розповів, що планує повернутися в Київ і доводити свою невинуватість у суді.

     Про це він заявив в програмі «112 Україна».

    «Я готовий повернутися у Київ і в принципі планую повернутися у столицю. Єдине, що мені не хотілося, щоб у всій цій історії мною «торгували». Я хотів приїхати і там нормально займатися, і приходити до суду, доводити свою невинність, я знаю, що я вийду з цієї ситуації, тому що справа сфабрикована, зліплена незрозуміло з чого», - заявив Онищенко.

    За його словами, людей залякували для дачі показань і йому вдасться це довести.

    «Коли справа дійде до суду і коли суд дійсно буде розбиратися, всі зрозуміють, що там не було ніяких ні крадіжок, нічого, це було звичайне рейдерство», - заявив Онищенко.

    Нагадаємо, що розслідування так званої газової справи НАБУ розпочато в грудні 2015 року. За версією слідства, в період з січня 2013 року по червень 2016 року члени злочинної організації незаконно заволоділи понад 1,6 млрд грн, отриманими від продажу газу, внаслідок чого ПАТ «Укргазвидобування» було завдано збитків у сумі понад 740 млн грн.

    Всього слідство встановило причетність до участі у «газовій схемі» 29 осіб.

    Станом на кінець 2017 року нардеп Онищенко перебував у Іспанії, де йому надали політичний притулок.

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