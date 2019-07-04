Онук Назарбаєва у Лондоні намагався скоїти самогубство і вкусив поліцейського



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Айсултан Назарбаєв узятий під варту після спроби суїциду

Скотленд-Ярд підтвердив спробу самогубства онука Назарбаєва

Онук екс-президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва Айсултан намагався накласти на себе руки у квартирі незнайомця у районі Ковент-Гарден у Лондоні.

Про це з посиланням на Скотленд-Ярд передає РБК.

Як повідомляється, інцидент стався ще 5 червня, проте підтвердження від британської поліції з’явилося лише зараз.

При цьому зазначається, що під час інциденту Айсултан також вкусив констебля Росса Сембрука, який намагався йому завадити звести рахунки з життям.

У зв’язку з цим щодо внука екс-президента було порушено справу про заподіяння тілесних ушкоджень представнику поліції.

Айсултан Назарбаєв є сином старшої дочки Нурсултана Назарбаєва Дариги.

28-річний молодий чоловік узятий під варту до розгляду справи в суді.