  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Онук Назарбаєва у Лондоні намагався скоїти самогубство і вкусив поліцейського

    • Розсилка
    Айсултан Назарбаєв узятий під варту після спроби суїциду - Онук Назарбаєва у Лондоні намагався скоїти самогубство і вкусив поліцейського
    Айсултан Назарбаєв узятий під варту після спроби суїциду

    Скотленд-Ярд підтвердив спробу самогубства онука Назарбаєва

    Онук екс-президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва Айсултан намагався накласти на себе руки у квартирі незнайомця у районі Ковент-Гарден у Лондоні.

    Про це з посиланням на Скотленд-Ярд передає РБК.

    Як повідомляється, інцидент стався ще 5 червня, проте підтвердження від британської поліції з’явилося лише зараз.

    При цьому зазначається, що під час інциденту Айсултан також вкусив констебля Росса Сембрука, який намагався йому завадити звести рахунки з життям.

    У зв’язку з цим щодо внука екс-президента було порушено справу про заподіяння тілесних ушкоджень представнику поліції.

    Айсултан Назарбаєв є сином старшої дочки Нурсултана Назарбаєва Дариги.

    28-річний молодий чоловік узятий під варту до розгляду справи в суді.

    Читайте також
    Казахстан Велика Британія самогубство Нурсултан Назарбаєв
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ