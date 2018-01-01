ООН: Урегулювання ситуації на Донбасі стане одним із пріоритетів року
- Сьогодні, 00:18
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Генеральний секретар організації закликав не допускати переведення конфлікту в заморожений стан
Урегулювання конфліктів в Європі, в тому числі на сході України, стане одним із пріоритетів діяльності ООН у 2018 році.
Про це сказав генеральний секретар організації Антоніу Гутерріш.
«Необхідно вийти з паралічу, який дозволяє європейським конфліктів продовжуватися, а також переходити в заморожений становище. Спираючись на досвід двох світових воєн і враховуючи ресурси і потужності, доступні в Європі, немає виправдання існуванню конфліктів у регіоні», — заявив глава ООН.
Гутерріш підкреслив, що врегулювання конфліктів у різних частинах Європи вимагає запобігання «небезпечне зростання націоналізму та активізації відповідних ініціатив».
У цьому зв'язку він зазначив, що йдеться, «в тому числі про «нормандський формат» і Тристоронню контактну групу щодо Східної України, Мінську групу ОБСЄ з питань Нагорного Карабаху, Женевські міжнародні дискусії щодо Грузії та формат «5+2 » з питань Придністровського врегулювання».