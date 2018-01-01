  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    ООН: Урегулювання ситуації на Донбасі стане одним із пріоритетів року

    Генеральний секретар організації закликав не допускати переведення конфлікту в заморожений стан
    Урегулювання конфліктів в Європі, в тому числі на сході України, стане одним із пріоритетів діяльності ООН у 2018 році. Про це сказав генеральний секретар організації Антоніу Гутерріш. «Необхідно вийти з паралічу, який дозволяє європейським конфліктів продовжуватися, а також переходити в заморожений становище. Спираючись на досвід
    • Сьогодні, 00:18
    • Розсилка
    Антоніу Гутерріш
    Антоніу Гутерріш

    Генеральний секретар організації закликав не допускати переведення конфлікту в заморожений стан

    Урегулювання конфліктів в Європі, в тому числі на сході України, стане одним із пріоритетів діяльності ООН у 2018 році.

    Про це сказав генеральний секретар організації Антоніу Гутерріш.

    «Необхідно вийти з паралічу, який дозволяє європейським конфліктів продовжуватися, а також переходити в заморожений становище. Спираючись на досвід двох світових воєн і враховуючи ресурси і потужності, доступні в Європі, немає виправдання існуванню конфліктів у регіоні», — заявив глава ООН.

    Гутерріш підкреслив, що врегулювання конфліктів у різних частинах Європи вимагає запобігання «небезпечне зростання націоналізму та активізації відповідних ініціатив».

    У цьому зв'язку він зазначив, що йдеться, «в тому числі про «нормандський формат» і Тристоронню контактну групу щодо Східної України, Мінську групу ОБСЄ з питань Нагорного Карабаху, Женевські міжнародні дискусії щодо Грузії та формат «5+2 » з питань Придністровського врегулювання».

    ОБСЄ ООН Антоніу Гутерріш
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ