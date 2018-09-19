ООН: в Україні за три місяці сталося 160 порушень прав людини



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В ООН зазначили, що кількість порушень за поточний звітний період не відрізняється від результатів попереднього моніторингу

За три місяці моніторингова місія ООН в Україні зафіксувала понад 160 порушень прав людини. До того ж, за 62% цих порушень відповідальний саме уряд України, а за 26% — Росія, як окупант Криму.

Про це йдеться у доповіді Управління Верховного комісара Організації Об’єднаних Націй з прав людини в Україні.

Доповідь охоплює період з 16 травня до 15 серпня 2018 року. За цей час моніторингова місія зафіксувала, що жертвами порушень прав людини стали 282 особи.

В ООН зазначили, що кількість порушень за поточний звітний період не відрізняється від результатів попереднього моніторингу.

За 62% порушень відповідальний український уряд, за 26% — Росія, а за 12% — озброєні групи (чи йдеться тут про бойовиків на Донбасі — в ООН не зазначили).

Щодо ситуації з порушенням прав людини в анексованому Криму, в ООН зафіксували за три місяці 47 таких випадки. За 22 з них відповідальна Росія, за три — Україна.

Моніторингова місія повідомила про ці факти Міністерство юстиції України та направила відповідним органам 30 повідомлень про ймовірні порушення.

Зазначимо, що сьогодні о 12:00 у Главкомі відбудеться прес-конференція правозахисників на тему: «Екстраординарні порушення прав людини в ході збройного конфлікту на сході України у 2014-2018 рр. та Міжнародний кримінальний суд». Трансляцію прес-конференції можна буде подивитися на нашому сайті або на сторінці агенції у Фейсбук.