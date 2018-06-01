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    ООН: за час війни на Донбасі загинуло щонайменше 223 дитини

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    ООН: за час війни на Донбасі загинуло щонайменше 223 дитини

    143 дитини загинули безпосередньо внаслідок бойових дій

    За час російської військової агресії на Донбасі з 14 квітня 2014 року по 28 травня 2018 року загинули 223 дитини.

    Такі дані повідомили в Моніторинговій місії ООН з прав людини.

    Як зазначили в управлінні, 143 дитини загинули безпосередньо внаслідок бойових дій, ще 80 дітей загинули в авіакатастрофі рейсу MH17 17 липня 2014 року. 

    Крім того, за період конфлікту місія задокументувала щонайменше 259 випадків, коли діти дістали поранення.

    Водночас, через те, що було недостатньо інформації щодо втрат серед цивільного населення у 2014 році та на початку 2015 року, реальна кількість випадків поранень серед дітей є вищою, додали в місії.

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