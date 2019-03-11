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    Оприлюднено прізвища восьми росіян, яких ЄС покарає за керченську агресію

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    Оприлюднено прізвища восьми росіян, яких ЄС покарає за керченську агресію
    Фото: day.kyiv.ua

    Ці восьмеро осіб є російськими військовослужбовцями та представниками ФСБ

    Агентство «Інтерфакс-Україна» оприлюднило прізвища восьми громадян Росії, проти яких ЄС введе індивідуальні санкції у зв’язку з керченською агресією. Інформацію агентство оприлюднило у понеділок, 11 березня.

    «Відповідно до інформації, якою володіє агентство «Інтерфакс-Україна», в «списку восьми» зазначено такі прізвища: Станкевич, Шеїн, Басов, Саляєв, Шипіцин, Шатохін, Ромашкін, Щербаков. Однак встановити, ким конкретно є ці люди, складно», - зазначило агентство.

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    Раніше повідомлялось, що ці восьмеро осіб є російськими військовослужбовцями та представниками ФСБ.

    Вищезазначених осіб буде додано до вже наявного списку індивідуальних санкцій, запроваджених Євросоюзом у березні 2014 року за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України. Рішення буде ухвалено до кінця цього тижня.

    Санкції проти восьми росіян, як і проти всіх, хто фігурує в цьому списку, буде запроваджено у вигляді заборони на в'їзд і заморожування активів. Станом на сьогодні в списку перебувають 153 людини і 40 компаній, термін дії санкцій для яких спливає 15 березня. Цей пакет санкцій ЄС продовжує кожні півроку.

    Як повідомлялось, уряд США готується запровадити санкції проти компаній, причетних до будівництва російського морського газопроводу в обхід України − «Північного потоку-2».

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