Російський корабель відмовилися заправляти в Південній Кореї через санкції США



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Екіпаж судна, де немає тепла і провізії, переселили в готель

Бункерувальні компанії відмовляються заправляти судно через побоювання вторинних санкцій

У південнокорейському порту Поханг російському судну «Партизан» не заправили пальним. Про це заявив заступник гендиректора зі стратегічного розвитку «Гудзона» Валерій Уліскін, повідомляє Інтерфакс.

Як зазначається, судно належить компанії «Гудзон», що знаходиться під санкціями США,

«Бункерувальні компанії відмовляються заправляти судно через побоювання вторинних санкцій ... Ми заявили морський протест адміністрації порту (Поханг - ред.) і владі через те, що вони саботують постачання судна дизельним паливом», - сказав Уліскін.

У листі, надісланому владі південнокорейського порту, зазначається, що судно зараз знаходиться в аварійній ситуації через відсутність пального, необхідного для того, щоб включити електрогенератори. Екіпаж судна, де немає тепла і провізії, переселили в готель.

Він уточнив, що про цю ситуацію поінформовано Генконсульство РФ у Пусані.

Наприкінці лютого на судні «Партизан» в Японському морі стався вибух, причина якого встановлюється. Судно дійшло в південнокорейський порт Поханг, де його оглянули спеціалісти.

Як відомо, восени 2018 року судно «Севастополь», що належить російській приморській компанії «Гудзон», було затримано в корейському Пусані через санкції США проти КНДР, потім місцева влада звільнила судно. Після внесення до списку санкцій суднам «Гудзона» був заборонений вхід у порти Південної Кореї, потім заборону було знято. «Севастополю» через побоювання вторинних санкцій також відмовляли в бункеруванні паливом в південнокорейському порту Пусан.

При цьому керівництво «Гудзона» стверджує, що компанія ніколи не працювала з Північною Кореєю, тому внесення її до списку санкцій необґрунтоване.