Орбан визнав, що причетний до погіршення угорсько-німецьких відносин



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Незважаючи на те, що розбіжності «щодо проблеми мігрантів не можуть бути подолані, ними можна керувати», вважає угорський прем’єр Віктор Орбан

Розбіжності викликані політичними відносинами «через імміграцію, нічим іншим», зазначив прем'єр-міністр Угорщини

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у інтерв’ю німецькому виданню Welt am Sonntag взяв на себе частину відповідальності за погіршення угорсько-німецьких відносин.

«Будь-які негативні сторони, які існують (в угорсько-німецьких відносинах) обмежується політикою», а у всіх інших аспектах життєвих відносин вони прекрасні, сказав Орбан, якого цитує прес-служба угорського уряду.

Розбіжності викликані політичними відносинами «через імміграцію, нічим іншим», додав він, підкреслюючи, що Угорщина наполягає «на праві націй на самооборону», тоді як у німців «інша філософія».

«Я впевнений, що я також певною мірою відповідальний за негативну угорсько-німецьку політичну атмосферу», - зазначив Орбан.

Незважаючи на те, що розбіжності «щодо проблеми мігрантів не можуть бути подолані, ними можна керувати». З цією метою загальні питання, що виникають навколо міграції, повинні бути виключені з компетенції Європейської комісії і повинні бути залишені на розгляд міністрів внутрішніх справ відповідних країн, вважає угорський прем’єр.

«Все, що ми пережили з 2015 року, відбудеться знову, ще інтенсивніше, оскільки населення арабського світу скоро перевищить населення ЄС, навіть не згадуючи про Африку на південь від Сахари, яка навряд чи зможе утримувати так багато людей», - сказав він.

Як відомо, Орбан раніше виключив можливість компромісу з Німеччиною щодо міграції, незважаючи на те, що він назвав «постійним тиском» з боку Берліна на його уряд.

Орбан заявив, що сподівається на отримання більшості в Європейському парламенті політичними силами, які виступають проти імміграції.

Джерело: Європейська правда