«Ось така «дружба народів»: Аваков розповів про російські стовпи у прикордонному селищі



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Twitter Арсена Авакова

Міністр опублікував фото із селища Мілове на Луганщині

На Луганщині в селищі Міловому посеред вулиці Дружби народів, яка проходить між Росією та Україною, російські прикордонники встановили стовпи для огорожі.

Про це 30 серпня повідомив у Twitter міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, опублікувавши відповідне фото.

«Луганська область, селище Мілове. Вулиця Дружби народів. Був радянський такий символ. Частина вулиці - Україна, частина - Росія. Вчора російські прикордонники почали встановлювати стовпи огорожі посеред вулиці. Ось така вона вийшла в підсумку «дружба народів», - прокоментував фото Аваков.

Луганская область, посёлок Мілове (Меловое). Улица Дружбы народов. Был советский такой символ. Часть улицы - Украина, часть Россия.

Вчера российские пограничники - молодцы - начали устанавливать столбы ограждения посреди улицы.

Вот такая она вышла в итоге "дружба народов" pic.twitter.com/7d94rWFYCJ — Arsen Avakov (@AvakovArsen) 30 августа 2018 г.

Раніше повідомлялося, що у четвер, 30 серпня, контрольний пункт в’їзду-виїзду «Новотроїцьке» на Донбасі не працює через степову пожежу і детонацію боєприпасів.