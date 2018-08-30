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    «Ось така «дружба народів»: Аваков розповів про російські стовпи у прикордонному селищі

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    «Ось така «дружба народів»: Аваков розповів про російські стовпи у прикордонному селищі
    Twitter Арсена Авакова

    Міністр опублікував фото із селища Мілове на Луганщині

    На Луганщині в селищі Міловому посеред вулиці Дружби народів, яка проходить між Росією та Україною, російські прикордонники встановили стовпи для огорожі.

    Про це 30 серпня повідомив у Twitter міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, опублікувавши відповідне фото.

    «Луганська область, селище Мілове. Вулиця Дружби народів. Був радянський такий символ. Частина вулиці - Україна, частина - Росія. Вчора російські прикордонники почали встановлювати стовпи огорожі посеред вулиці. Ось така вона вийшла в підсумку «дружба народів», - прокоментував фото Аваков.

    Раніше повідомлялося, що у четвер, 30 серпня, контрольний пункт в’їзду-виїзду «Новотроїцьке» на Донбасі не працює через степову пожежу і детонацію боєприпасів.

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