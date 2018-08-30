Контрольно-пропускний пункт «Новотроїцьке» закритий через пожежу та вибухи



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Facebook Державна прикордонна служба України

Прикордонники евакуювали усіх людей, які прибували з тимчасово окупованої території України

У четвер, 30 серпня, контрольний пункт в’їзду-виїзду «Новотроїцьке» на Донбасі не працює через степову пожежу і детонацію боєприпасів.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України у соцмережі Facebook.

Зазначається, що 29 серпня близько 16:00, за рішенням Командувача об’єднаних сил, у зв’язку з пожежею степового масиву поблизу контрольних постів «Березове 1» та «Березове 2», в контрольному пункті в’їзду-виїзду «Новотроїцьке» було введено режим «Червоний» та тимчасово припинено пропускні операції.

«Від вогню детонували мінно-вибухові загородження та нерозірвані боєприпаси, що створило реальну загрозу життю та здоров’ю цивільного населення, яке слідувало через лінію розмежування», - заявили в Держприкордонслужбі.

В той же час, як підкреслюється у повідомленні, представники російсько-окупаційних військ «продовжували направляти громадян, серед яких були діти та люди похилого віку, в бік зазначених КПП, наражаючи їх на реальну небезпеку».

«Прикордонники на спеціальному транспорті евакуювали в безпечне місце усіх людей, які прибували з тимчасово окупованої території України. Завдяки діям прикордонників, жертв серед цивільного населення не допущено», - говориться у повідомленні.

В Держприкордонслужбі повідомили, що станом на ранок 30 серпня пожежу поблизу КПВВ «Новотроїцьке» через постійну детонацію вибухонебезпечних предметів не локалізовано.

«Пропуск осіб та транспортних засобів через лінію розмежування не здійснюється», - заявили прикордонники.

Зазначається, що решта контрольних пунктів в’їзду-виїзду на лінії зіткнення в районі проведення операції Об’єднаних сил працюють у штатному режимі.