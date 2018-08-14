«Ощадбанк» продає арештований завод, що належав нардепу Березкіну



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Фото: setam.net.ua Завод у Кропивницькому

Стартова ціна заводу «Сонола» у Кропивницькому 63,5 млн грн

Державний «Ощадбанк» продає завод з виробництва соняшникової олії у Кропивницькому, який випускав продукцію під торговельною маркою «Сонола». Стартова ціна лоту – 63,5 млн грн. Про це ідеться на сайті державного підприємства «СЕТАМ».

Підприємство у Кропивницькому було активом збанкрутілої Агропромислової «Групи Креатив». Цей холдинг володів 9 заводами, рослинницькими господарствами і тваринницьким комплексом.

У 2015-му році власник, народний депутат Станіслав Березкін, вирішив продати вже неплатоспроможний холдинг. На той час борги групи компаній становили близько $700 млн.

Чотири іноземні компанії придбали 77% акцій групи «Креатив». Колишній власник контрольного пакета акцій «Креативу» в розмірі 77,36% кіпрська компанія OJSC Creative Group Public Limited передала всі свої акції підприємствам «Транслоджістік Сервісез Лтд», «Долебрер Холдінгс Лімітед», «Джіорналіта Ко Лімітед» і «Зеруін Ко Лтд» в рівних частках.

Нові власники промислової групи «Креатив», одного з найбільших виробників масложирової продукції в Україні, залучили компанію Deloitte для допомоги в реструктуризації кредитів, повідомив один із нових власників компанії Рисбек Токтомушев.

У 2016 році «Укрсоцбанк» ініціював кримінальну справу проти групи «Креатив» за фактом зловживання службовим становищем та присвоєнням грошових коштів «Укрсоцбанку» в особливо великих розмірах працівниками агрохолдингу. У січні того ж року був застрелений банкір Дмитро Пащенко, який займався реструктуризацією боргів агрохолдингу.

Господарський суд Києва арештував активи групи «Креатив». Два держбанки «Укрексімбанк» і «Ощадбанк» подали до суду на агрокомпанію «Креатив», вимагаючи відшкодування.

На початку 2017 року почалася процедура банкрутства відносно двох основних виробничих компаній групи - ПП «Еллада» (маслоекстракційний завод) і ТОВ «Завод модифікованих жирів» (завод по виробництву жирів), повідомляє «Контракти.UA».

У вересні 2017 року було розпочато ліквідацію «Групи Креатив». Рисбек Токтомушев і Наталія Сергєєва вийшли з Наглядової ради групи компаній. Також у вересні 2017 року розпочали процедуру ліквідації компаній групи: «Вісма Плюс» (маслоекстракційний завод), «Трейдоіл» (завод по рафінації та фасування соняшникової олії), «Соколовський консервний завод» (завод по виробництву спредів), «Креатив Постач» (елеватори) і «Креатив Агро» (завод з виробництва паливних пелет).

Активи всіх цих компаній були арештовані на користь «Ощадбанку» і очікують примусового продажу з торгів в рахунок погашення боргів «Групи Креатив» перед фінансовою установою.