Останній день зими в Україні: люті морози, сніг і хуртовини

Завтра у Києві - вночі помірний, вдень невеликий сніг

У найближчу добу негоду в більшості областей України, крім західних, визначатимуть циклони, що переміщаються один за одним з Балкан в північно-східному напрямку, повідомляє Укргідрометцентр. У західних областях місцями невеликий сніг; температура вночі 14-19 ° морозу, в Карпатах та на Прикарпатті до 22 °, вдень 9-14 ° морозу. На решті



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Завтра у Києві - вночі помірний, вдень невеликий сніг

У найближчу добу негоду в більшості областей України, крім західних, визначатимуть циклони, що переміщаються один за одним з Балкан в північно-східному напрямку, повідомляє Укргідрометцентр.

У західних областях місцями невеликий сніг; температура вночі 14-19 ° морозу, в Карпатах та на Прикарпатті до 22 °, вдень 9-14 ° морозу.

На решті території сніг, вночі на півночі Лівобережжя, вдень у південних областях місцями сильний сніг, хуртовини; температура вночі 11-16 °, вдень 6-11 ° морозу; в східних, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях вночі 7-12 °, вдень 0-5 ° морозу. На дорогах ожеледиця.

Вітер північно-східний, 7-12 м / с, вдень у південній частині, східних та більшості центральних областей пориви 15-20 м / с, вдень в Приазов'ї місцями 25 м / с.

У Києві - вночі помірний, вдень невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м / с. Температура вночі 13-15 °, вдень 8-10 ° морозу.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії в Києві 28 лютого найвища температура вдень була +14,1 в 1998 році, найнижча вночі -20,3 в 1928 році.

1 березня в західних, Житомирській, Вінницькій областях місцями невеликий сніг; вітер північно-західний, 5-10 м / с; температура вночі 18-23 °, вдень 9-14 ° морозу, на Закарпатті вночі 12-17 °, вдень 2-7 ° морозу.

На решті території складні погодні умови: сніг, місцями сильний, на південному сході з дощем (вночі в Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській областях дуже сильні снігопади, сильні хуртовини, снігові замети). Вдень очікується послаблення опадів; вітер північно-західний (на Лівобережжі східний), 7-12 м / с, пориви 15-20 м / с. Температура вночі 5-10 °, вдень 3-8 ° морозу, в Київській, Черкаській, Кіровоградській, Одеській області вночі 10-15 °, вдень 6-11 ° морозу, в Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській області протягом доби від 4 ° морозу до 1 ° тепла. На дорогах України ожеледиця.

У Києві - сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м / с, вночі, вранці пориви 15-20 м / с, хуртовини. Температура вночі 11-13 °, вдень 6-8 ° морозу.