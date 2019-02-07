«Останній шанс бабусі»: Поліція не побачила в антирекламі Тимошенко нічого поганого (документ)



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Антирекламна кампанія проти голови партії «Батьківщина», народного депутата Юлії Тимошенко на вулицях столиці

Перевірку викладених фактів народними депутатами проводили два столичних управління поліції

Національна поліція відмовилася реєструвати кримінальне провадження за фактом звернення кількох народних депутатів (Олена Кондратюк (ВО «Батьківщина»), Ірина Геращенко і Марія Іонова (обоє БПП) стосовно розповсюдження недобросовісної зовнішньої реклами проти голови партії «Батьківщина», народного депутата Юлії Тимошенко.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відповідь т.в.о. голови Нацполіції В’ячеслава Аброськіна.

У тексті депутатського запиту було зазначено, що в ніч на 23 листопада 2018 року на вулицях Києва з’явилися білборди з антирекламою лідера ВО «Батьківщина» Юлії Тимошенко і її програми «Новий курс України». На білбордах фотографії Тимошенко і провокативні лозунги «Підняла ціну на газ в 2008, підніму в 2019» і «2019 – останній шанс для бабусі».

Разом з тим, В’ячеслав Аброськін заявив, що Головне управління Нацполіції в Києві та управління захисту економіки у Києві департаменту захисту економіки Нацполіції не виявили ознак кримінального правопорушення, а також достатніх підстав для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, «у зв’язку з чим прийнято рішення про припинення перевірки».

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Також керівник Нацполіції порадив заявникам звертатися до державної інспекції з питань захисту прав споживачів.

Нагадаємо, що після появи білбордів з антирекламою Тимошенко у «Батьківщині» поспішили заявити, що «достовірно відомо» про причетність до появи білбордів президента України Петра Порошенка.

Згодом народний депутат і член президії центральної ради партії БПП Сергій Березенко спростував приналежність своєї політсили до антиреклами лідера «Батьківщини» Юлії Тимошенко, заявивши, що «згадування чи використання вікових або фізіологічних особливостей людини для реклами є принизливим, ницим і негідним вчинком».