«Останній шанс бабусі»: Поліція не побачила в антирекламі Тимошенко нічого поганого (документ)
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Перевірку викладених фактів народними депутатами проводили два столичних управління поліції
Національна поліція відмовилася реєструвати кримінальне провадження за фактом звернення кількох народних депутатів (Олена Кондратюк (ВО «Батьківщина»), Ірина Геращенко і Марія Іонова (обоє БПП) стосовно розповсюдження недобросовісної зовнішньої реклами проти голови партії «Батьківщина», народного депутата Юлії Тимошенко.
Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відповідь т.в.о. голови Нацполіції В’ячеслава Аброськіна.
У тексті депутатського запиту було зазначено, що в ніч на 23 листопада 2018 року на вулицях Києва з’явилися білборди з антирекламою лідера ВО «Батьківщина» Юлії Тимошенко і її програми «Новий курс України». На білбордах фотографії Тимошенко і провокативні лозунги «Підняла ціну на газ в 2008, підніму в 2019» і «2019 – останній шанс для бабусі».
Разом з тим, В’ячеслав Аброськін заявив, що Головне управління Нацполіції в Києві та управління захисту економіки у Києві департаменту захисту економіки Нацполіції не виявили ознак кримінального правопорушення, а також достатніх підстав для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, «у зв’язку з чим прийнято рішення про припинення перевірки».
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Також керівник Нацполіції порадив заявникам звертатися до державної інспекції з питань захисту прав споживачів.
Нагадаємо, що після появи білбордів з антирекламою Тимошенко у «Батьківщині» поспішили заявити, що «достовірно відомо» про причетність до появи білбордів президента України Петра Порошенка.
Згодом народний депутат і член президії центральної ради партії БПП Сергій Березенко спростував приналежність своєї політсили до антиреклами лідера «Батьківщини» Юлії Тимошенко, заявивши, що «згадування чи використання вікових або фізіологічних особливостей людини для реклами є принизливим, ницим і негідним вчинком».