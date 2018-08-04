Остання надія завернути Томос: До патріарха Варфоломія їде Кирило



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Патріарх Варфоломій (зліва) та патріарх Кирило

Предметом обговорення двох церковних ієрархів стане можливість Томосу для Української церкви

Патріарх Московський Кирило наприкінці серпня має намір зустрітися із патріархом Варфоломієм. Про це повідомляє секретар Священного синоду УПЦ КП єпископ Євстратій (Зоря) з посиланням на грецькі та московські джерела.

Як пише англомовна версія сайту «Православие.ru», предметом обговорення двох церковних ієрархів стане можливість надання Вселенським патріархатом Томосу про автокефалію Українській церкві.

Цей візит єпископ Євстратій (Зоря) розглядає, як «крок останньої надії» Московської церкви.

«Очевидно, що візит патріарха Кирила до Стамбула має на меті якщо не повністю відмовити Вселенського патріарха від рішень щодо «українського питання», то хоча би досягти їх відкладання», - зазначив він на Facebook.

Раніше повідомлялося, що наприкінці серпня очікується чергове сесійне засідання Священного синоду Константинопольського патріархату, а відразу після нього, 1-3 вересня, відбудеться Синакс (Архієрейський Собор) усіх ієрархів патріархату. Очікується, що «українське питання» буде в порядку денному обох зібрань.

Нагадаємо, 28 липня Україна відзначала 1030-річчя хрещення Київської Русі-України.

Зазначимо, що секретар Священного Синоду УПЦ КП Єпископ Євстратій (Зоря) заявив, що якби Константинопольський Патріархат не розраховував на те, що зможе довести справу Томосу про автокефалію української церкви до логічного завершення - він би не починав цього процесу.

Член Синоду Вселенської патріархії митрополит Елпідофор заявив, що Московська церква є не матір'ю, а дочкою Української.