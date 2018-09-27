Отруєння водою в Макіївці: кількість постраждалих зросла до 43 осіб



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За словами Лисянського, бойовики так званої «ДНР» наразі не контролюють ситуацію з водою в Макіївці

Кількість постраждалих від отруєння в окупованій Макіївці станом на 27 вересня зросла до 43 осіб.

Про це повідомив представник уповноваженого з прав людини в Луганській і Донецькій областях Павло Лисянський в ефірі телеканалу «112 Україна».

«Сьогодні вранці мені повідомили про ще 4 випадки госпіталізації дорослих людей. Інформацію знову блокують, не дають щось дізнатися, приховують масштаби трагедії, вважаю, що вони набагато більші. У медиків в окупованій Макіївці дуже складна ситуація. У них не вистачає ліків», - сказав Лисянський.

Він зазначив, що за даними медиків, отруєння водою - це найскладніше отруєння. За його словами, бойовики так званої «ДНР» наразі не контролюють ситуацію.

«Люди беруть воду з колодязів, купують воду в магазинах. Ситуація напружена. Вважаю, треба швидко реагувати, завозити воду, допомагати місцевим жителям. Але окупанти прямо зараз відходять від ситуації», - підкреслив представник омбудсмена.

Раніше повідомлялося, що у місті Макіївка, що на окупованій Донеччині, сталося масове отруєння місцевого населення питною водою.