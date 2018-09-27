  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Отруєння водою в Макіївці: кількість постраждалих зросла до 43 осіб

    • Розсилка
    Отруєння водою в Макіївці: кількість постраждалих зросла до 43 осіб

    За словами Лисянського, бойовики так званої «ДНР» наразі не контролюють ситуацію з водою в Макіївці

    Кількість постраждалих від отруєння в окупованій Макіївці станом на 27 вересня зросла до 43 осіб.

    Про це повідомив представник уповноваженого з прав людини в Луганській і Донецькій областях Павло Лисянський в ефірі телеканалу «112 Україна».

    «Сьогодні вранці мені повідомили про ще 4 випадки госпіталізації дорослих людей. Інформацію знову блокують, не дають щось дізнатися, приховують масштаби трагедії, вважаю, що вони набагато більші. У медиків в окупованій Макіївці дуже складна ситуація. У них не вистачає ліків», - сказав Лисянський.

    Він зазначив, що за даними медиків, отруєння водою - це найскладніше отруєння. За його словами, бойовики так званої «ДНР» наразі не контролюють ситуацію.

    «Люди беруть воду з колодязів, купують воду в магазинах. Ситуація напружена. Вважаю, треба швидко реагувати, завозити воду, допомагати місцевим жителям. Але окупанти прямо зараз відходять від ситуації», - підкреслив представник омбудсмена.

    Раніше повідомлялося, що у місті Макіївка, що на окупованій Донеччині, сталося масове отруєння місцевого населення питною водою.

    Читайте також
    окупанти отруєння
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ