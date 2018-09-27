В окупованій Макіївці сталося масове отруєння питною водою



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Причиною отруєння стала поломка або збій системи дезінфекції води в Макіївці

У місті Макіївка, що на окупованій Донеччині, сталося масове отруєння місцевого населення питною водою, до лікарні доправили щонайменше 39 людей, зокрема двох дітей віком до 9 років.

Про це повідомив представник уповноваженої Верховної Ради з прав людини на Донбасі Павло Лисянський.

За його словами, 25 вересня у міську лікарню Макіївки почали поступати скарги місцевих мешканців на погане самопочуття.

У постраждалих були такі симптоми: біль в області живота, блювота, озноб, підвищення температури, в важких випадках — виражена інтоксикація і зневоднення.

«Причиною отруєння стала поломка або збій системи дезінфекції води в Макіївці. Про проблеми з системою дезінфекції було відомо комунальному підприємству «Вода Донбасу», яке контролює незаконне збройне формування «ДНР». Напередодні вони навіть рекомендували перед вживанням води кип'ятити її 5-7 хвилин. Але це не допомогло», — розповів Лисянський.

Представник омбудсмена зазначив, що йому відомо про 39 госпіталізованих людей, зокрема двох дітей віком до 9 років.

«Частину людей відправили до лікарні у Донецьк, а звідти я не зміг отримати інформацію. Але кількість отруєних зростає кожну годину», — додав він.