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    В окупованій Макіївці сталося масове отруєння питною водою

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    В окупованій Макіївці сталося масове отруєння питною водою

    Причиною отруєння стала поломка або збій системи дезінфекції води в Макіївці

    У місті Макіївка, що на окупованій Донеччині, сталося масове отруєння місцевого населення питною водою, до лікарні доправили щонайменше 39 людей, зокрема двох дітей віком до 9 років.

    Про це повідомив представник уповноваженої Верховної Ради з прав людини на Донбасі Павло Лисянський.

    За його словами, 25 вересня у міську лікарню Макіївки почали поступати скарги місцевих мешканців на погане самопочуття.

    У постраждалих були такі симптоми: біль в області живота, блювота, озноб, підвищення температури, в важких випадках — виражена інтоксикація і зневоднення.

    «Причиною отруєння стала поломка або збій системи дезінфекції води в Макіївці. Про проблеми з системою дезінфекції було відомо комунальному підприємству «Вода Донбасу», яке контролює незаконне збройне формування «ДНР». Напередодні вони навіть рекомендували перед вживанням води кип'ятити її 5-7 хвилин. Але це не допомогло», — розповів Лисянський.

    Представник омбудсмена зазначив, що йому відомо про 39 госпіталізованих людей, зокрема двох дітей віком до 9 років.

    «Частину людей відправили до лікарні у Донецьк, а звідти я не зміг отримати інформацію. Але кількість отруєних зростає кожну годину», — додав він.

    ДНР вода отруєння Донецьк
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